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أولى المساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة المحاصر تحت القصف الإسرائيلي

10/21/2023 7:22:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفح‭ ‬ الوكالات‭: ‬دخلت‭ ‬أولى‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تتزايد‭ ‬حاجة‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬والحصار‭ ‬المحكم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

ورأى‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬تعبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬غزة،‭ ‬حاملة‭ ‬أطنانا‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭. ‬

ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬هو‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬للقطاع‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتمّ‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬انتظرت‭ ‬أيامًا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭. ‬

وشدد‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القافلة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أثق‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬بداية‭ ‬جهد‭ ‬مستدام‭ ‬لتوفير‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬وماء‭ ‬ودواء‭ ‬ووقود‭ -‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة،‭ ‬غير‭ ‬مشروطة‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‮»‬‭.
‬واستشهد‭ ‬4385‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منهم‭ ‬1756‭ ‬طفلا‭ ‬و967‭ ‬سيدة‭ ... ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬13561‭ ‬جريحا‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬51‭ ‬كادرا‭ ‬صحيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬87‭ ‬اخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬و25‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬بسبب‭ ‬الاستهداف‭ ‬ونفاد‭ ‬الوقود‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬مستوطنا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لهجوم‭ ‬حماس،‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭.

وبعد‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬المحكم‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭. ‬

وأوضح‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الأولى‭ ‬تتضمن‭ ‬ثلاث‭ ‬شاحنات‭ ‬تحمل‭ ‬60‭ ‬طنا‭ ‬مكعبة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الطارئة‭ ‬تشمل‭ ‬معلبات‭ ‬التونا‭ ‬والمعكرونة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬دقيق‭ ‬القمح‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬معونات‭ ‬تشمل‭ ‬أدوية‭ ‬معالجة‭ ‬الصدمات‭ ‬وأخرى‭ ‬للأمراض‭ ‬المزمنة‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬مئات‭ ‬الشاحنات‭ ‬تنتظر‭ ‬عند‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬المعبر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬القاهرة‭ ‬مطارها‭ ‬لاستقبال‭ ‬شحنات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الدولية‭. ‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬الذي‭ ‬تفقد‭ ‬العمليات‭ ‬عند‭ ‬المعبر‭ ‬الجمعة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدات‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬شاحنات‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬طوق‭ ‬نجاة‭ ‬وتمثل‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬والموت‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ورحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات،‭ ‬معتبرة‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأبرياء‮»‬‭.

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬إن‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يحتاجون‭ ‬الماء‭ ‬والدواء‭ ‬والغذاء‭. ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتخلى‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬

وسمحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬رفح،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إفراج‭ ‬حماس‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أمريكيتين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الرهائن‭. ‬

وأفرج‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬وابنتها‭ ‬بفضل‭ ‬وساطة‭ ‬قطرية‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادته‭ ‬الغامرة‮»‬‭. ‬وأوصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الرهينتين‭ ‬جوديث‭ ‬وناتالي‭ ‬رعنان‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تسلّمهما‭ ‬مبعوث‭ ‬إسرائيلي‭.

ومع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬أسبوعها‭ ‬الثالث،‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭ ‬أنه‭ ‬ضرب‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬ومنصات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬ومنشآت‭ ‬استراتيجية‭ ‬لحماس‮»‬‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قناصة‭ ‬ومراقبين‭ ‬متمركزين‭ ‬في‭ ‬أبنية‭. ‬

وقتل‭ ‬17‭ ‬موظفاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مفوضها‭ ‬العام‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭. ‬

وأشار‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬إخلاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬500‭ ‬مريض‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭ ‬عرضة‭ ‬لضربات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

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