طائرة الدير تجدد لخليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدد مسؤولو نادي الدير التعاقد مع ضارب مركز 4 حسين عباس خليفة لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.
وشهد مراسم توقيع العقد رئيس مجلس إدارة النادي مصطفى أحمد، ويعد حسين عباس من ركائز الفريق، ويملك مقومات بدنية، ومتى حافظ على تركيزه فإنه يقدر على المساهمة في ترجيح كفة فريقه.
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