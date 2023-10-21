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طائرة الدير تجدد لخليفة

10/21/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


جدد‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ضارب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬حسين‭ ‬عباس‭ ‬خليفة‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وشهد‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬مصطفى‭ ‬أحمد،‭ ‬ويعد‭ ‬حسين‭ ‬عباس‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الفريق،‭ ‬ويملك‭ ‬مقومات‭ ‬بدنية،‭ ‬ومتى‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تركيزه‭ ‬فإنه‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬فريقه‭.‬

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