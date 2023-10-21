عيسى بن علي: نجاح السوبر المصري بالجماهير الرائعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ان نجاح مملكة البحرين في استضافة السوبر المصري لكرة السلة بين فريقي الأهلي والزمالك يشجع نحو تكرار الحدث واستضافة مزيد من الفعاليات الرياضية.
وتابع: بعد هذا النجاح التنظيمي والحضور الجماهيري الرائع من مشجعي الأهلي والزمالك في مملكة البحرين ومن جاء من دول الخليج لحضور هذه المباراة سنبحث مع الإخوة في الاتحاد المصري لكرة السلة إمكانية الاستضافة مرة أخرى.
وأبدى سموه اعجابه بالمباراة والندية بين الفريقين، وهنأ الأهلي وجماهيره بالفوز، وتمنى التوفيق للزمالك في البطولات القادمة.
وأكد سموه ان اتحاد السلة يسعى دائما نحو التطوير، وقال: نحن بدورنا ندعم كل الاتحادات الوطنية وهدفنا تطور الرياضة وتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل القريب.
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