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عيسى بن علي: نجاح السوبر المصري بالجماهير الرائعة

10/21/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬يشجع‭ ‬نحو‭ ‬تكرار‭ ‬الحدث‭ ‬واستضافة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭.‬

وتابع‭: ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الرائع‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لحضور‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬سنبحث‭ ‬مع‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستضافة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأبدى‭ ‬سموه‭ ‬اعجابه‭ ‬بالمباراة‭ ‬والندية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وهنأ‭ ‬الأهلي‭ ‬وجماهيره‭ ‬بالفوز،‭ ‬وتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للزمالك‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬يسعى‭ ‬دائما‭ ‬نحو‭ ‬التطوير،‭ ‬وقال‭: ‬نحن‭ ‬بدورنا‭ ‬ندعم‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬وهدفنا‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬وتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

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