إسحاق يترأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لرفع الأثقال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للفترة‭ ‬2022‭ - ‬2023‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬جلجامش‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬تيوليب‭ ‬ – ‭ ‬المنامة،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وممثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

وألقى‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشيداً‭ ‬خلالها‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموماً‭ ‬ورياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭ ‬العالمية‭.‬

واستهل‭ ‬امين‭ ‬السر‭ ‬خالد‭ ‬الدوي‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬إنجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬المنامة‭ ‬2022‭ ‬والفوز‭ ‬بالترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2024‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬حصيلة‭ ‬إنجازات‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬والملونة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وبطولات‭ ‬قارية‭ ‬وعالمية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.

‬

واستعرض‭ ‬الدوي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيقها‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬والتصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬والتقرير‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬للاتحاد‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬وخطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وفاز‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭

‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬القادمة‭ ‬بالتزكية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬سهيل‭ ‬البستكي،‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬خالد‭ ‬العلوي،‭ ‬السيدة‭ ‬نيله‭ ‬عبدالله‭ ‬المير،‭ ‬السيد‭ ‬هادي‭ ‬كامل‭ ‬آل‭ ‬شرف،‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أبوالقاسم‭ ‬عبدالغفار‭ ‬السيدة‭ ‬روان‭ ‬خالد‭ ‬بهزاد،‭ ‬حسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬العفو،‭ ‬بدور‭ ‬الشملان،‭ ‬فهد‭ ‬علي‭ ‬يوسف،‭ ‬يوسف‭ ‬فريد‭ ‬المؤيد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التامة‭ ‬بكفاءتهم،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬محلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬التسعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ (‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين،‭ ‬نادي‭ ‬الحالة،‭ ‬نادي‭ ‬الدير،‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬نادي‭ ‬النصر،‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬ونادي‭ ‬البديع‭) ‬الداعمة‭ ‬لرياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بالمملكة‭. ‬

وأعرب‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مفتوح‭ ‬دائمًا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية؛‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬ينتهجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬