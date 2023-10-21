إسحاق يترأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اجتماع الجمعية العمومية العادية للفترة 2022 - 2023 مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في قاعة جلجامش في فندق جولدن تيوليب – المنامة، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء وممثل اللجنة الأولمبية البحرينية والهيئة العامة للرياضة وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري في الاتحاد.
وألقى إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال كلمة ترحيبية في مستهل الاجتماع مشيداً خلالها بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية عموماً ورياضة رفع الأثقال من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما أعرب عن الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على دعم سموه المستمر للاتحاد البحريني لرفع الأثقال والذي ساهم في دفع عجلة التطور نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات العالمية.
واستهل امين السر خالد الدوي الاجتماع في استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة 2022-2023 حيث شهدت إنجازات تاريخية على الصعيد الإداري والفني بعد استضافة بطولة آسيا لرفع الأثقال المنامة 2022 والفوز بالترشح لاستضافة بطولة العالم 2024 القادمة، كما استعرض حصيلة إنجازات الميدالية الذهبية والملونة التي حققها لاعبو الاتحاد في منافسات وبطولات قارية وعالمية خلال الفترة الماضية.
واستعرض الدوي خلال الاجتماع الاستراتيجية التي وضعها مجلس ادارة الاتحاد خلال الفترة الماضية والأهداف التي يسعى لتحقيقها مجلس الادارة، كما تم استعراض التقرير المالي والإداري خلال الاجتماع والتصديق على محضر الاجتماع السابق والتقرير الإداري والمالي للاتحاد لسنة 2022 وخطة الاتحاد لعام 2024.
وفاز خلال انعقاد الجمعية العمومية
إسحاق إبراهيم إسحاق برئاسة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال للدورة الانتخابية القادمة بالتزكية بعد أن تم غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، كما فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السيد طارق سهيل البستكي، السيد فهد خالد العلوي، السيدة نيله عبدالله المير، السيد هادي كامل آل شرف، السيد علي أبوالقاسم عبدالغفار السيدة روان خالد بهزاد، حسين إبراهيم العفو، بدور الشملان، فهد علي يوسف، يوسف فريد المؤيد، الأمر الذي يعكس الثقة التامة بكفاءتهم، وأن هذه الثقة جاءت في محلها من قبل الأندية الرياضية التسعة الأعضاء تحت مظلة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال (نادي المحرق، نادي البسيتين، نادي الحالة، نادي الدير، نادي النجمة، نادي النصر، نادي سترة، نادي الرفاع ونادي البديع) الداعمة لرياضة رفع الأثقال بالمملكة.
وأعرب إسحاق إبراهيم اسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال عن شكره للأندية على مشاركتهم وتقديم المقترحات التطويرية مؤكدًا أن باب الاتحاد مفتوح دائمًا لمناقشة الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالمستويات الفنية والإدارية؛ وذلك تحقيقًا للأداء المؤسسي المتكامل الذي ينتهجه الاتحاد عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى اللجان العاملة.
MENAFN21102023000055011008ID1107281298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.