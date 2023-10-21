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مغادرة رئيس الوفد البحريني ونائب رئيس الوفد إلى الصين

10/21/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غادر‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬طريقهما‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ -‬هانغتشو‭ ‬2022‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬استعد‭ ‬جيداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭.‬

منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬للرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬الرياضيون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة،‭ ‬موضحاً‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتضامن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تشجيع‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭.‬

متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬أداء‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الرياضيون‭ ‬البحرينيون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬منافساتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬بلادهم‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭.‬

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