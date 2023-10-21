مغادرة رئيس الوفد البحريني ونائب رئيس الوفد إلى الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر رئيس الوفد البحريني رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، ونائب رئيس الوفد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية السيد علي محمد الماجد، من مطار البحرين الدولي في طريقهما إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية -هانغتشو 2022.
وأكد رئيس الوفد أن الوفد البحريني قد استعد جيداً للمشاركة في هذه الدورة الرياضية المهمة من خلال تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق أداء مميز في الألعاب البارالمبية الآسيوية.
منوهاً بأن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية مناسبة مهمة للرياضيين ذوي العزيمة في القارة الآسيوية، حيث يتنافس الرياضيون من مختلف الدول في العديد من الرياضات المختلفة، موضحاً بأن هذه الألعاب تعمل على تعزيز قيم الروح الرياضية والتضامن بين الدول المشاركة، فضلاً عن تشجيع الرياضيين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة على الصعيد الرياضي.
متمنيا أن يقدم الوفد البحريني أداء مميزاً في هذه الدورة، حيث يسعى الرياضيون البحرينيون إلى تحقيق النجاح والفوز في منافساتهم المختلفة، ورفع اسم بلادهم عالياً في هذه البطولة الرياضية المهمة.
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