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غوارديولا ينفي ترشيح دي تزيربي لخلافته

10/21/2023 7:22:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفى‭ ‬الإسباني‭ ‬جوزيب‭ ‬غوارديولا،‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬ترشيح‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬برايتون،‭ ‬لخلافته‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيتيزينز‮»‬‭.‬

وزعم‭ ‬تقرير‭ ‬صحفي‭ ‬أخيراً‭ ‬ان‭ ‬غوارديولا‭ ‬توقع‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬برايتون‭ ‬أن‭ ‬يخلفه‭ ‬دي‭ ‬تزيربي،‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أيمكس‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد،‭ ‬قال‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتياً‭ ‬حتى‭ ‬2025‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬القادم‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬

وقدّم‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ (‬44‭ ‬عاماً‭) ‬عملاً‭ ‬مثيراً‭ ‬للإعجاب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قيادته‭ ‬‮«‬سيغالز‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يحلون‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأصرّ‭ ‬غوارديولا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يتذكّر‭ ‬ما‭ ‬زعمه‭ ‬التقرير،‭ ‬بيد‭ ‬انه‭ ‬سارع‭ ‬للإشادة‭ ‬بالإيطالي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتذكّر‭ ‬ذلك‭. ‬ربما‭ ‬ذاكرتي‭ ‬ضعيفة،‭ ‬لكني‭ ‬متأكّد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روبرتو‭ ‬بمقدوره‭ ‬تدريب‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شكّ‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬سابقاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬قول‭ ‬ذلك‭ ‬للاعبين‭... ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شأني‭. ‬إذا‭ ‬سألني‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬رأيي‭ ‬فسأعطيه‭. ‬لست‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬أو‭ ‬خاطئ‮»‬‭.‬

وترك‭ ‬دي‭ ‬تزيربي،‭ ‬مدرب‭ ‬ساسوولو‭ ‬وشاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬سابقاً،‭ ‬انطباعاً‭ ‬مبهراً‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬برايتون‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭.‬

قاد‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬سادساً‭ ‬في‭ ‬برميرليغ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬واستهل‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بقوّة‭.‬

وأشار‭ ‬غوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولي‭ ‬تدريب‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬سابقاً‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬كي‭ ‬تتولى‭ ‬مهنة‭ ‬تدريبها‭. ‬عُيّنت‭ ‬مدرباً‭ ‬لبرشلونة‭ ‬بعدما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خبرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬بيب‭: ‬‮«‬لديك‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬النادي،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬يتبع‭ ‬الفكرة،‭ ‬يوظفون‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة،‭ ‬ينتدبون‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتطبيقها‭. ‬تسير‭ ‬الامور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬عندما‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬المدرب‭ ‬الفذّ‭: ‬‮«‬قام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ليفربول‭ ‬مع‭ ‬يورغن‭ (‬الألماني‭ ‬كلوب‭) ‬لعدة‭ ‬سنوات،‭ ‬فازوا‭ ‬بالألقاب‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬ونفس‭ ‬الأفكار‮»‬‭.‬

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