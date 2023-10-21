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استمرار غياب لوك شو عن صفوف مانشستر يونايتد

10/21/2023 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ان‭ ‬غياب‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬الدولي‭ ‬لوك‭ ‬شو‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬نافذة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭.‬

ويعاني‭ ‬شو‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬اغسطس‭ ‬وغاب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬انجلترا‭.‬

وستخوض‭ ‬كتيبة‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

ويعاني‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬عدة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬باللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬مركز‭ ‬الظهير،‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬أيضا‭ ‬أرون‭ ‬وان‭-‬بيساكا‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اصيب‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الظهير‭ ‬الايسر‭ ‬الاسباني‭ ‬سيرخيو‭ ‬ريغيلون‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬توتنهام،‭ ‬فاضطر‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الى‭ ‬اشراك‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الجديد‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬امرابط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬لكن‭ ‬الاسباني‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقه‭ ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬شيفيلد‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬المصابين‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬باتوا‭ ‬قريبين‭ (‬من‭ ‬العودة‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬لوك‭ ‬شو‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭. ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوان‭ -‬بيساكا،‭ ‬فقد‭ ‬عاود‭ ‬التمارين‭ ‬الجماعية‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬البرازيلي‭ ‬كازيميرو‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬خاض‭ ‬الثانية‭ ‬لكونها‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ (‬ضد‭ ‬الاوروغواي‭). ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬وسيعود‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬وسيتعافى‭ ‬ويكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لمواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

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