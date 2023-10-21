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يوفنتوس يستعيد خدمات فلاهوفيتش لمواجهة ميلان

10/21/2023 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيستعيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬خدمات‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬المتصدر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفه‭ ‬مدرب‭ ‬الأول‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬اليغري‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬أليغري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬تدرّب‭ ‬فاهوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬أساسياً‭. ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬إذا‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬فلن‭ ‬يخوض‭ ‬الدقائق‭ ‬التسعين‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يدخل‭ ‬احتياطياً‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬سأتخذ‭ ‬قراري‭ ‬بعد‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬اليوم‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬الاستعانة‭ ‬مجددا‭ ‬بفلاهوفيتش‭ ‬فهو‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬أهدافا‭ ‬مهمة‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬ليوفنتوس،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الأخيرة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يحوك‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬المهاجم‭ ‬انريكو‭ ‬كييزا‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬وقال‭ ‬أليغري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬خاض‭ ‬نصف‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسنقرّر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬سنستدعيه‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬كييزا‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬تورينو،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭ ‬منعته‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭.‬

ورفض‭ ‬أليغري‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬ستكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬جميلة،‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أيضا‭. ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬تستطيع‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬وهي‭ ‬ميلان،‭ ‬إنتر،‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ونابولي‭. ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الرباعي‭ ‬في‭ ‬مايو‮«‬‭.‬

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