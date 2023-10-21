يوفنتوس يستعيد خدمات فلاهوفيتش لمواجهة ميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما (أ ف ب): سيستعيد يوفنتوس الإيطالي خدمات هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش للمواجهة المرتقبة ضد ميلان المتصدر اليوم الأحد، بحسب ما كشفه مدرب الأول ماسيميليانو اليغري السبت.
وقال أليغري في مؤتمر صحفي عشية المباراة «تدرّب فاهوفيتش هذا الأسبوع وهو في حالة جيدة. لا أدري ما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً. على أي حال، إذا بدأ المباراة فلن يخوض الدقائق التسعين كاملة».
وتابع «ربما يدخل احتياطياً خلال المباراة، سأتخذ قراري بعد الحصة التدريبية الأخيرة اليوم. من المهم جدا الاستعانة مجددا بفلاهوفيتش فهو لاعب يسجل أهدافا مهمة».
وغاب فلاهوفيتش الذي سجل 4 أهداف في ست مباريات في الدوري المحلي هذا الموسم، عن المباراتين الأخيرتين ليوفنتوس، كما غاب عن صفوف منتخب صربيا خلال النافذة الدولية الأخيرة.
في المقابل يحوك الشك حول مشاركة المهاجم انريكو كييزا ضد ميلان وقال أليغري في هذا الصدد «خاض نصف حصة تدريبية الجمعة، وسنقرّر ما إذا سنستدعيه إلى التشكيلة إذا كان في حالة جيدة».
وغاب كييزا الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، عن المباراة الأولى ليوفنتوس في ديربي تورينو، بسبب إصابة عضلية منعته أيضا من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا.
ورفض أليغري اعتبار أن نتيجة المباراة ضد ميلان ستكون نقطة تحول في الصراع على اللقب هذا الموسم بقوله «ستكون مباراة جميلة، مباراة صعبة أيضا. بيد أن ثمة 4 فرق تستطيع إحراز اللقب وهي ميلان، إنتر، يوفنتوس ونابولي. المهم بالنسبة إلينا أن نكون ضمن هذا الرباعي في مايو«.
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