أرنولد يتعرض لحادث سير بسبب ((بابيت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): تسببت العاصفة «بابيت» في تعطيل كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا، أمس السبت، حيث تواصل الظروف الجوية السيئة اجتياح المملكة المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مباراة روس كاونتي وسانت ميرين في الدوري الإسكتلندي أصبحت أحدث مباراة يتم تأجيلها بسبب العاصفة.
وفي إنجلترا، تعرض ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، لحادث سيارة بعد سقوط عمود كهرباء بطول 40 قدما (12.1 مترا) على سيارة أمام سيارة اللاعب الإنجليزي الدولي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا صن).
وذكرت الصحيفة أن عمود الكهرباء تم اقتلاعه بسبب الرياح التي بلغت سرعتها
70 ميلا في الساعة (112.6 كيلومترا في الساعة) وسقط أمام سيارة أرنولد من نوع «رينج روفر» بالقرب من مدينة نوتسفورد، في شيشاير.
وبحسب التقرير فإن أرنولد ضغط على الفرامل قبل ان يصطدم بسيارة من نوع بي.إم.دبليو x .5 وذكرت شرطة شيشاير عدم وجود إصابات جراء الحادث ومع ذلك شارك اللاعب بشكل طبيعي في مباراة فريقه أمام إيفرتون، التي أقيمت أمس السبت وفاز بها ليفربول بهدفين نظيفين.
وكانت مباراة روس كاونتي وسانت ميرين هي أول مباراة يتم تأجيلها في الدوري الإسكتلندي، أمس السبت، جراء العاصفة، ولكن كانت هناك مباريات من المفترض أن تقام تم إلغاؤها، بما في ذلك مباراة أبردين أمام دندي وماذرويل أمام سانت جونستون.
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