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أرنولد يتعرض لحادث سير بسبب ((بابيت))

10/21/2023 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تسببت‭ ‬العاصفة‭ ‬‮«‬بابيت‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬واسكتلندا،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬السيئة‭ ‬اجتياح‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬روس‭ ‬كاونتي‭ ‬وسانت‭ ‬ميرين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬أصبحت‭ ‬أحدث‭ ‬مباراة‭ ‬يتم‭ ‬تأجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭.‬

وفي‭ ‬إنجلترا،‭ ‬تعرض‭ ‬ترينت‭ ‬ألكسندر‭ ‬أرنولد،‭ ‬مدافع‭ ‬ليفربول،‭ ‬لحادث‭ ‬سيارة‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬عمود‭ ‬كهرباء‭ ‬بطول‭ ‬40‭ ‬قدما‭ (‬12.1‭ ‬مترا‭) ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬أمام‭ ‬سيارة‭ ‬اللاعب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ (‬ذا‭ ‬صن‭).‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬عمود‭ ‬الكهرباء‭ ‬تم‭ ‬اقتلاعه‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‮
‬70‭ ‬ميلا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ (‬112.6‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭) ‬وسقط‭ ‬أمام‭ ‬سيارة‭ ‬أرنولد‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬رينج‭ ‬روفر‮»‬‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نوتسفورد،‭ ‬في‭ ‬شيشاير‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬فإن‭ ‬أرنولد‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الفرامل‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬بي‭.‬إم‭.‬دبليو‭ ‬ x ‭ .‬5‭ ‬وذكرت‭ ‬شرطة‭ ‬شيشاير‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إصابات‭ ‬جراء‭ ‬الحادث‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬شارك‭ ‬اللاعب‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬إيفرتون،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬ليفربول‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬روس‭ ‬كاونتي‭ ‬وسانت‭ ‬ميرين‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يتم‭ ‬تأجيلها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسكتلندي،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬جراء‭ ‬العاصفة،‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مباراة‭ ‬أبردين‭ ‬أمام‭ ‬دندي‭ ‬وماذرويل‭ ‬أمام‭ ‬سانت‭ ‬جونستون‭.‬



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