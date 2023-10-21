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جوتزه يرزق بطفله الثاني

10/21/2023 7:22:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رزق‭ ‬ماريو‭ ‬جوتزه‭ ‬مهاجم‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بطفله‭ ‬الثاني،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬هايندهايم‭ ‬أمس‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكتب‭ ‬فرانكفورت‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬نرسل‭ ‬تهانينا‭ ‬للعائلة‭ ‬بأكملها،‭ ‬وكل‭ ‬التوفيق‭ ‬لبداية‭ ‬جيدة‭ ‬سويا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬جوتزه‭ ‬وزوجته‭ ‬ان‭ ‬كاترين‭ ‬رزقا‭ ‬بطفلهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬

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