جوتزه يرزق بطفله الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): رزق ماريو جوتزه مهاجم اينتراخت فرانكفورت بطفله الثاني، وبالتالي لم يشارك مع فريقه في المباراة أمام مضيفه هايندهايم أمس بالدوري الألماني لكرة القدم.
وكتب فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «نرسل تهانينا للعائلة بأكملها، وكل التوفيق لبداية جيدة سويا».
وكان جوتزه وزوجته ان كاترين رزقا بطفلهما الأول في 2020.
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