عمراني مدربًا للنادي القسنطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬المدرب‭ ‬عبدالقادر‭ ‬عمراني‭ ‬عودته‭ ‬لتدريب‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬القسنطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفا‭ ‬لليامين‭ ‬بوغرارة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬يوما‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬التجربة‭ ‬الثالثة‭ ‬لعمراني،‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬القسنطيني،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دربه‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬2018‭-‬2016،‭ ‬وقاده‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الجزائري،‭ ‬والمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022/2021‭.‬

كان‭ ‬عمراني‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬نادي‭ ‬وفاق‭ ‬سطيف،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬عمراني،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نشره‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬القسنطيني‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬فيبسبوك‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬بعودته‭ ‬إلى‭ ‬بيته‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬وسط‭ ‬عائلته‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬أمنيته‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬قدومه

فأل‭ ‬خير‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬القسنطيني‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬ومشجعيه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬الفريق‭ ‬وإمكانيات‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬والحافز‭ ‬للعب‭ ‬الأدوار‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭.‬

وطلب‭ ‬عمراني‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة،‭ ‬واعدا‭ ‬إياهم‭ ‬بإسعادهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬القسنطيني‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الجزائري‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭.‬