عمراني مدربًا للنادي القسنطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الجزائر - (د ب أ): أكد المدرب عبدالقادر عمراني عودته لتدريب النادي الرياضي القسنطيني لكرة القدم، خلفا لليامين بوغرارة، الذي كان استقال من منصبه قبل نحو 20 يوما.
وهذه هي التجربة الثالثة لعمراني، مع النادي الرياضي القسنطيني، بعد أن دربه في المرة الأولى بين 2018-2016، وقاده خلالها إلى التتويج بلقب الدوري الجزائري، والمرة الثانية في موسم 2022/2021.
كان عمراني تقدم باستقالته من تدريب نادي وفاق سطيف، قبل ساعات من انطلاق الموسم الحالي.
وقال عمراني، في تصريح نشره النادي الرياضي القسنطيني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيبسبوك»، أمس السبت، إنه «سعيد بعودته إلى بيته»، وأنه «يشعر بأنه وسط عائلته».
كما أبدى أمنيته بأن يكون قدومه
فأل خير على النادي الرياضي القسنطيني وأن يكون عند حسن ظن الجميع من مسؤولي النادي ومشجعيه، لافتا إلى أنه يعرف الفريق وإمكانيات لاعبيه الذين يملكون الخبرة والتجربة والحافز للعب الأدوار الأولى في مسابقة الدوري.
وطلب عمراني من المشجعين الوقوف خلف الفريق وخاصة في الظروف الصعبة، واعدا إياهم بإسعادهم مرة أخرى.
يذكر أن النادي الرياضي القسنطيني يحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين مقابل خسارتين.
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