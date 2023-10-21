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((حسين لبيب)) رئيسا جديدا للزمالك المصري

10/21/2023 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬حسين‭ ‬لبيب‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬لدورة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬تستمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬خلفاً‭ ‬لمرتضى‭ ‬منصور،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬أعضاء‭ ‬قائمته‭ ‬الانتخابية‭ ‬بكامل‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬الزمالك‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬22704‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬الجمعة‭ ‬بمقرّ‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬ميت‭ ‬عقبة،‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬إعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭.‬

وسبق‭ ‬وأن‭ ‬تولى‭ ‬لبيب‭ (‬68‭ ‬عاماً‭) ‬رئاسة‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وحقق‭ ‬بعض‭ ‬النجاحات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬آنذاك‭.‬

وتقدّم‭ ‬لبيب‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬فاروق‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬جلال‭ ‬هريدي،‭ ‬مرفت‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬وماجد‭ ‬عبدالجواد‭.‬

ويُعدّ‭ ‬لبيب‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬وحقق‭ ‬معه‭ ‬21‭ ‬بطولة‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬قارية‭ ‬وشارك‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬اقتنعوا‭ ‬بالأفكار،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬ما‭ ‬وعدناهم،‭ ‬ورموز‭ ‬النادي‭ ‬القديمة‭ ‬سعداء‭ ‬بدخول‭ ‬القلعة‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وأجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التطوّرات‭ ‬بدأت‭ ‬بحكم‭ ‬عزل‭ ‬مرتضى‭ ‬منصور‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬بتهمة‭ ‬السب‭ ‬والقذف،‭ ‬وانتهت‭ ‬باستقالة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابق‭ ‬بكامل‭ ‬أفراده‭.‬

وبذلك‭ ‬يصبح‭ ‬حسين‭ ‬لبيب‭ ‬رابع‭ ‬رئيس‭ ‬منتخب‭ ‬لنادي‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭.‬

وانتخب‭ ‬كمال‭ ‬درويش‭ ‬في‭ ‬2001،‭ ‬ومرتضى‭ ‬منصور‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬و2014‭ ‬و2017‭ ‬و2022،‭ ‬وممدوح‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬2009‭.‬

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