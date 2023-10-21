((حسين لبيب)) رئيسا جديدا للزمالك المصري

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة (أ ف ب): فاز حسين لبيب برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لدورة انتخابية جديدة تستمر أربع سنوات خلفاً لمرتضى منصور، كما فاز أعضاء قائمته الانتخابية بكامل مقاعد مجلس الإدارة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك يوم أمس عن حضور 22704 أعضاء في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد الجمعة بمقرّ النادي بمنطقة ميت عقبة، واستمرت حتى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من فجر السبت.
وسبق وأن تولى لبيب (68 عاماً) رئاسة الزمالك في لجنة مؤقتة عام 2021، وحقق بعض النجاحات مع مختلف الفرق الرياضية آنذاك.
وتقدّم لبيب كلا من فاروق جعفر، عمر جلال هريدي، مرفت سيد أحمد وماجد عبدالجواد.
ويُعدّ لبيب من أشهر لاعبي كرة اليد في تاريخ نادي الزمالك وحقق معه 21 بطولة بينها 5 قارية وشارك ست مرات في بطولة العالم. كما تولى منصب مدير كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر.
قال في تصريحات صحفية: «أعضاء الجمعية العمومية اقتنعوا بالأفكار، ويجب علينا أن نحقق ما وعدناهم، ورموز النادي القديمة سعداء بدخول القلعة البيضاء من جديد».
وأجريت الانتخابات بعد سلسلة من التطوّرات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه بحكم قضائي بتهمة السب والقذف، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.
وبذلك يصبح حسين لبيب رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.
وانتخب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور أربع مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.
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