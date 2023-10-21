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الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام ((سيمبا))

10/21/2023 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقدم‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطلب‭ ‬للسلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬ببلاده‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬بالسعة‭ ‬الكاملة‭ ‬لاستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬العودة‭ ‬بين‭ ‬الفريق
مع‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬الأهلي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬جاء‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬مشاركة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬بفلسطين‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بتخصيص‭ ‬العائد‭ ‬المالي‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬الأشقاء‭.‬

وتعادل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬2‭/‬2‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإفريقي‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬دار‭ ‬السلام‭. ‬

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