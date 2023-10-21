الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام ((سيمبا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة (د ب أ): تقدم النادي الأهلي المصري بطلب للسلطات الأمنية ببلاده للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الفريق
مع سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي أمس السبت، إن هذا الأمر جاء لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة النادي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.
وتعادل فريق الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني 2/2 في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي التي أقيمت في العاصمة دار السلام.
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