الاتحاد السعودي يختار ملعب الاتفاق لمباراة باكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختار‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الخبر،‭ ‬لإقامة‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والمقررة‭ ‬أمام‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬كشفت‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬يبحث‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬السعودية‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬جاهزية‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬لاستضافة‭ ‬المباريات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬تطويره‭ ‬وتجهيزه‭.‬

ويخوض‭ ‬الاتفاق‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬الجديد،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وشهد‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬زيادة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭ ‬لسعته‭ ‬الاستيعابية،‭ ‬مع‭ ‬تجهيز‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬وتطوير‭ ‬مرافقه‭ ‬وإنشاء‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للملعب‭ ‬وتركيب‭ ‬مظلات‭ ‬حول‭ ‬المدرجات‭.‬