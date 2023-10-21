الاتحاد السعودي يختار ملعب الاتفاق لمباراة باكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): ذكر تقرير إخباري أمس السبت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، لإقامة أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقررة أمام باكستان في 16 نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر كشفت لها أن الاتحاد السعودي يبحث إقامة مباريات المنتخب المقررة على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية، في عدد من المدن السعودية. وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في سبتمبر الماضي جاهزية ملعب نادي الاتفاق لاستضافة المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تطويره وتجهيزه.
ويخوض الاتفاق مباراته أمام الرائد في الرابع من نوفمبر المقبل على ملعبه الجديد، ضمن المرحلة الثانية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهد ملعب نادي الاتفاق زيادة 15 ألف مقعد لسعته الاستيعابية، مع تجهيز غرف الملابس وتطوير مرافقه وإنشاء المنصة الرئيسية للملعب وتركيب مظلات حول المدرجات.
MENAFN21102023000055011008ID1107281285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.