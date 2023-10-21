راسيل يتوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسيل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬حرمان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬قراءة‭ ‬الأخبار‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬عليه‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي‭. ‬ويحظى‭ ‬راسيل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭- ‬1،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حوالي‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬شبكتي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬و«إنستجرام‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬راسيل‭ ‬25عاما‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬ومواطنه‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬خلال‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬راسيل‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬‮«‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تويتر‭ (‬إكس‭) ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعمل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬ينشر‭ ‬عبر‭ ‬كلماتي‭ ‬الخاصة‭ ‬ويتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلالي،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬متواصلا‭ ‬مع‭ ‬الجماهير،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬استخدم‭ ‬التطبيق،‭ ‬وبدأت‭ ‬أفعل‭ ‬المثل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬إنستجرام‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬احترم‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬لديه‭ ‬رأي،‭ ‬لكني‭ ‬لست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لقراءة‭ ‬الإشادة‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬لي‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشاهد‭ ‬التعليقات‭ ‬السلبية‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬لي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تويتر‭ (‬إكس‭) ‬وبعده‭ ‬إنستجرام،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬لذا‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬الأخبار،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬العناوين‭ ‬كانت‭ ‬سلبية‮»‬‭.‬