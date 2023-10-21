راسيل يتوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد البريطاني جورج راسيل سائق مرسيدس أنه قرر حرمان نفسه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو قراءة الأخبار لأنها لا تعود عليه بأي شيء إيجابي. ويحظى راسيل سائق مرسيدس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، بمتابعة حوالي سبعة ملايين شخص عبر حساباته على شبكتي «إكس» (تويتر سابقا) و«إنستجرام».
ولكن راسيل 25عاما الذي تعرض لحادث تصادم مع زميله ومواطنه لويس هاميلتون خلال المنعطف الأول من سباق جائزة قطر الكبرى، أكد أنه تراجع عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وقال راسيل لوكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، «توقفت عن استخدام تويتر (إكس) قبل نحو ستة أشهر».
وأضاف «أعمل مع فريق متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل شيء ينشر عبر كلماتي الخاصة ويتم التوقيع عليه من خلالي، أريد أن أبقى متواصلا مع الجماهير، لكني لا استخدم التطبيق، وبدأت أفعل المثل مع شبكة إنستجرام».
وأشار «احترم أن الجميع لديه رأي، لكني لست في حاجة لقراءة الإشادة لأنها لا تجلب لي أي شيء، ولا أريد أن أشاهد التعليقات السلبية لأنها لا تجلب لي أي شيء أيضا».
وأوضح «لكن عندما توقفت عن استخدام تويتر (إكس) وبعده إنستجرام، اعتقدت أنني في حاجة لمشاهدة شيء ما، لذا بدأت في قراءة الأخبار، لكن كل العناوين كانت سلبية».
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