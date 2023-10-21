Sunday, 22 October 2023 04:46 GMT

راسيل يتوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي

10/21/2023 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسيل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬حرمان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬قراءة‭ ‬الأخبار‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬عليه‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي‭. ‬ويحظى‭ ‬راسيل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭- ‬1،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حوالي‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬شبكتي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬و«إنستجرام‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬راسيل‭ ‬25عاما‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬ومواطنه‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬خلال‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬راسيل‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬‮«‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تويتر‭ (‬إكس‭) ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعمل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬ينشر‭ ‬عبر‭ ‬كلماتي‭ ‬الخاصة‭ ‬ويتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلالي،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬متواصلا‭ ‬مع‭ ‬الجماهير،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬استخدم‭ ‬التطبيق،‭ ‬وبدأت‭ ‬أفعل‭ ‬المثل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬إنستجرام‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬احترم‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬لديه‭ ‬رأي،‭ ‬لكني‭ ‬لست‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لقراءة‭ ‬الإشادة‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬لي‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشاهد‭ ‬التعليقات‭ ‬السلبية‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬لي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تويتر‭ (‬إكس‭) ‬وبعده‭ ‬إنستجرام،‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬لذا‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬الأخبار،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬العناوين‭ ‬كانت‭ ‬سلبية‮»‬‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107281284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث