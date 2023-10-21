الفرنســي زاركــو يحـقــق باكــورة انتصاراته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيليب‭ ‬ايلاند‭ (‬أستراليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتزع‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوهان‭ ‬زاركو‭ (‬دوكاتي‭ ‬براماك‭) ‬فوزاً‭ ‬مثيراً‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬استراليا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬فيليب‭ ‬ايلاند‭.‬

وتفوّق‭ ‬زاركو‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬الذي‭ ‬عزّز‭ ‬صدارته‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬ثالثا‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬دي‭ ‬جان‭ ‬أنتونيو‭ (‬دوكاتي‭ ‬غريزيني‭).‬

انطلق‭ ‬زاركو‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فحقق‭ ‬سباقاً‭ ‬رائعاً‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الاستئثار‭ ‬بالصدارة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليجتاز‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬جداً‭.‬

ويشارك‭ ‬زاركو،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي2‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقد‭ ‬انتظر‭ ‬موسمه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وسباقه‭ ‬الرقم‭ ‬120‭ ‬لتحقيق‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭.‬

وقال‭ ‬زاركو‭: ‬‮«‬الشعور‭ ‬رائع‭. ‬انطلقت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وكافحت‭ ‬كثيراً‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭. ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬وراء‭ ‬بيكو‭ (‬بانيايا‭)‬،‭ ‬بقيت‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منه‭. ‬رأينا‭ ‬بان‭ ‬خورخي‭ (‬الإسباني‭ ‬مارتن‭) ‬يفقد‭ ‬من‭ ‬سرعته‭ ‬كثيرا‭ ‬وحاولت‭ ‬تخطيه‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬تنتابني‭ ‬أحاسيس‭ ‬جياشة‭ ‬وأكاد‭ ‬لا‭ ‬أصدّق‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬لي‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬مارتن‭ (‬براماك‭) ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬مجريات‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتراجع‭ ‬سرعة‭ ‬دراجته‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ويخسر‭ ‬الصدارة‭ ‬ويكتفي‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭ ‬ويفقد‭ ‬نقاطاً‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬يتصدّرها‭ ‬بانيايا‭ ‬برصيد‭ ‬366‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬339‭ ‬لمارتن‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬بأربع‭ ‬مراحل‭.‬

وأقيم‭ ‬السباق‭ ‬خلافا‭ ‬للتقليد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قرّر‭ ‬المنظّمون‭ ‬تقديم‭ ‬موعد‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭ ‬والرياح‭ ‬العاتية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‭ ‬نحو‭ ‬65‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬