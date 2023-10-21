شيلتون يبلغ أول نهائي في مسيرته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬النجم‭ ‬الصاعد‭ ‬الأميركي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬المصنف‭ ‬19‭ ‬عالمياً‭ ‬باكورة‭ ‬مبارياته‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬ماركوس‭ ‬جيرون‭ ‬بصعوبة‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬الـ500‭.‬

ويلتقي‭ ‬شيلتون‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقرّرة‭ ‬اليوم،‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الروسي‭ ‬أصلان‭ ‬كاراتسيف‭ ‬والياباني‭ ‬شينتارو‭ ‬موتشيزوكي‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬المفاجأة‭ ‬بإخراجه‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وكان‭ ‬شيلتون‭ ‬يخوض‭ ‬ثاني‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الاميركية،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وخسارته‭ ‬امام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭.‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬شيلتون‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬نجح‭ ‬جيرون‭ ‬في‭ ‬جره‭ ‬الى‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬حسمها‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬تخلف‭ ‬شيلتون‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ارساله‭ ‬مرتين،‭ ‬لكنه‭ ‬قلب‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬ليفوز‭ ‬بجولة‭ ‬فاصلة‭ ‬ويعادل‭ ‬الأرقام‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الحاسمة‭ ‬نجح‭ ‬شيلتون‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬ليفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬

وتميزت‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬بخروج‭ ‬المصنفين‭ ‬الاوائل‭ ‬مبكرا‭ ‬وأبرزهم‭ ‬فريتز‭ ‬والالماني‭ ‬الكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬والنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭.‬