شيلتون يبلغ أول نهائي في مسيرته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): بلغ النجم الصاعد الأميركي بن شيلتون المصنف 19 عالمياً باكورة مبارياته النهائية في مسيرته، إثر تغلبه على مواطنه ماركوس جيرون بصعوبة 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و6-4 يوم أمس في دورة طوكيو الـ500.
ويلتقي شيلتون (21 عاماً) في المباراة النهائية المقرّرة اليوم، الفائز بين الروسي أصلان كاراتسيف والياباني شينتارو موتشيزوكي المشارك ببطاقة دعوة والذي حقق المفاجأة بإخراجه الأميركي تايلور فريتز حامل اللقب والمصنف أول في الدورة.
وكان شيلتون يخوض ثاني نصف نهائي له في مسيرته بعد بلوغه الدور ذاته في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية، آخر البطولات الاربع الكبرى في سبتمبر الماضي وخسارته امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب.
وبعد ان تقدم شيلتون في المجموعة الأولى، نجح جيرون في جره الى جولة فاصلة حسمها الاخير في صالحه.
وفي المجموعة الثانية تخلف شيلتون بعد خسارة ارساله مرتين، لكنه قلب الامور في صالحه ليفوز بجولة فاصلة ويعادل الأرقام.
وفي المجموعة الحاسمة نجح شيلتون في كسر ارسال منافسه مرة واحدة ليفوز بالمباراة.
وتميزت دورة طوكيو بخروج المصنفين الاوائل مبكرا وأبرزهم فريتز والالماني الكسندر زفيريف والنروجي كاسبر رود.
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