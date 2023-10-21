Sunday, 22 October 2023 04:46 GMT

لوكلير ينطلق من المركز الأول وفيرستابن سادساً

10/21/2023 7:22:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬بالمركز‭ ‬السادس،‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬بلغت‭ ‬35‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬و40‭ ‬على‭ ‬الحلبة،‭ ‬فرض‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬سيطرته‭ ‬مسجّلاً‭ ‬1‭:‬34‭.‬723‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقاً‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ (‬ماكلارين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬مرسيدس‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وحلّت‭ ‬السيارة‭ ‬الثانية‭ ‬لفيراري‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬أمام‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬مرسيدس‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬شُطبت‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬لفيرستابن‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بتصدره‭ ‬الترتيب،‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوزه‭ ‬حدود‭ ‬المسار‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الرقم‭ ‬19‭.‬

وستكون‭ ‬المرة‭ ‬21‭ ‬ينطلق‭ ‬فيها‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬الفوز‭ ‬الخمسين‭ ‬لفيرستابن،‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭.‬

قال‭ ‬لوكلير‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬ونيل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬حقاً‭ ‬لفة‭ ‬جيّدة‭ ‬والفريق‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيّد‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬وصف‭ ‬نوريس‭ ‬حلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ربح‭ ‬إضافي‮»‬‭ ‬للفريق‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬اني‭ ‬كنت‭ ‬سريعاً‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للحلول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأوّل‭. ‬قال‭ ‬شارل‭ ‬انه‭ ‬ارتكب‭ ‬بعض‭ ‬الاخطاء‭ ‬وأنا‭ ‬أيضاً‭. ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬اجراء‭ ‬تحسينات‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬المفضلة‭ ‬لديه،‭ ‬قال‭ ‬المخضرم‭ ‬هاميلتون‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬التواجد‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحلبة،‭ ‬وأحب‭ ‬البلاد‭. ‬هذه‭ ‬حلبة‭ ‬صعبة‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الحلبات‭ ‬المفضلة‭ ‬لدي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سيلفرستون‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اقتربنا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬شكراً‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬عملوا‭ ‬بجهد‭. ‬سأقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

ووراء‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬اشتكى‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الراديو،‭ ‬حلّ‭ ‬الفرنسيان‭ ‬بيار‭ ‬غاسلي‭ ‬واستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ألبين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكتفى‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بالمركز‭ ‬التاسع‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107281281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث