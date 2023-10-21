لوكلير ينطلق من المركز الأول وفيرستابن سادساً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬بالمركز‭ ‬السادس،‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬بلغت‭ ‬35‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬و40‭ ‬على‭ ‬الحلبة،‭ ‬فرض‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬سيطرته‭ ‬مسجّلاً‭ ‬1‭:‬34‭.‬723‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقاً‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ (‬ماكلارين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬البريطاني‭ ‬الآخر،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬مرسيدس‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وحلّت‭ ‬السيارة‭ ‬الثانية‭ ‬لفيراري‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬أمام‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬مرسيدس‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬شُطبت‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬لفيرستابن‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بتصدره‭ ‬الترتيب،‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوزه‭ ‬حدود‭ ‬المسار‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الرقم‭ ‬19‭.‬

وستكون‭ ‬المرة‭ ‬21‭ ‬ينطلق‭ ‬فيها‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬الفوز‭ ‬الخمسين‭ ‬لفيرستابن،‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭.‬

قال‭ ‬لوكلير‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬ونيل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬حقاً‭ ‬لفة‭ ‬جيّدة‭ ‬والفريق‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيّد‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬وصف‭ ‬نوريس‭ ‬حلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ربح‭ ‬إضافي‮»‬‭ ‬للفريق‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬اني‭ ‬كنت‭ ‬سريعاً‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للحلول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأوّل‭. ‬قال‭ ‬شارل‭ ‬انه‭ ‬ارتكب‭ ‬بعض‭ ‬الاخطاء‭ ‬وأنا‭ ‬أيضاً‭. ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬اجراء‭ ‬تحسينات‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬المفضلة‭ ‬لديه،‭ ‬قال‭ ‬المخضرم‭ ‬هاميلتون‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬التواجد‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحلبة،‭ ‬وأحب‭ ‬البلاد‭. ‬هذه‭ ‬حلبة‭ ‬صعبة‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الحلبات‭ ‬المفضلة‭ ‬لدي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سيلفرستون‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اقتربنا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬شكراً‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬عملوا‭ ‬بجهد‭. ‬سأقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

ووراء‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬اشتكى‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الراديو،‭ ‬حلّ‭ ‬الفرنسيان‭ ‬بيار‭ ‬غاسلي‭ ‬واستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ألبين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكتفى‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بالمركز‭ ‬التاسع‭.‬