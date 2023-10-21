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تشيفاس يصعد إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي

10/21/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صعد‭ ‬فريق‭ ‬تشيفاس‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬بويبلا‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬الجمعة‭ (‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

وفي‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬بالمرحلة‭ ‬نفسها،‭ ‬تغلب‭ ‬مازاتلان‭ ‬على‭ ‬أطلس‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬وباتشوكا‭ ‬على‭ ‬خواريز‭ ‬1‭ /‬صفر‭. ‬وحسم‭ ‬تشيفاس‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬بويبلا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬روبرتو‭ ‬ألفارادو‭ ‬ورونالدو‭ ‬سيسنيروس‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬25‭ ‬و72،‭ ‬وجاء‭ ‬هدف‭ ‬ألفارادو‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬تشيفاس‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بويبلا‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭. ‬وحسم‭ ‬باتشوكا‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬خواريز‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬المهاجم‭ ‬المغربي‭ ‬أسامة‭ ‬إدريسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ . ‬وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬باتشوكا‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬خواريز‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وتغلب‭ ‬مازاتلان‭ ‬على‭ ‬أطلس‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬ليرفع‭ ‬الأول‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬ويتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أطلس‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لمازاتلان،‭ ‬أكي‭ ‬لوبا‭ (‬هدفان‭) ‬وخوسيه‭ ‬مادوينا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬12‭ ‬و33‭ ‬و90،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬خوان‭ ‬زاباتا‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لفريق‭ ‬أطلس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬22‭ . ‬

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