كتائب القسام: الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام محتجزين اثنين

كتائب القسام: الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام محتجزين اثنين
التاريخ
10/21/2023 7:15:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت استلام محتجزين اثنين، بعد أن عرضت الإفراج عنهما بلا مقابل.
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