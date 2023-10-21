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بيان صادر عن عشيرة الفاعور في الاردن

10/21/2023 7:15:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نؤيد ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في مؤتمر السلام المنعقد في القاهرة وبحضور ممثلي دول العالم..
حيث خاطب جلالته المجتمع الدولي بلغة واضحة وصريحة برسالة الإسلام التي حثت عليها قيم الاسلام السمحة
وهذه ليست المرة الاولى التي يدعو فيها جلالته الى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وأورد جلالته مثالا لرسالة الاسلام في العهدة العمرية التي أمرت المسلمين بأن لا يؤذوا راهبا ولا يهدموا كنيسة ولايقتلوا طفلا ولا إمرأة ولا كبيرا في السن ولا يقطعوا شجرة .
وتضمنت كلمة جلالة الملك الكثير من المعاني والرسائل بالغة الأهمية والوضوح، أولها الوقف الفوري للحرب وثانيها رسالة الى المجتمع الدولي بالعدالة وعدم الكيل بمكيالين وثالثها أن المحتل لا يمكن له القضاء على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية .
وأنه مهما مورس من جرائم ومجازر حرب لا بد من اظهار الحق مهما طال الآمد وسيهزم الطغيان والباطل كما اكد جلالة الملك بان عدم اعادة الحقوق لاصحابها هي من أوجدت التطرف .
ونؤكد التفافنا حول جلالة الملك وولي عهده المحبوب في مساعيه الدائمه الى تحقيق السلام وأنه لن يكون هناك أمن بدون سلام ، واعادة الحقوق إلى أصحابها في فلسطين ، حيث كانت كلمة جلالته من اقوى الكلمات التي خاطب فيها الضمير العالمي .
أدام الله عز مليكنا المفدى وحفظه وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله وآدام علينا نعمتي الأمن والأمان والاستقرار انه على كل شيء قدير .
كلنا مع أبا الحسين حفظه الله كيف لا وهو سليل الدوحة الهاشميه وحفيد رسول الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادامكم الله ذخرا للأمتين العربيه والاسلاميه ليبقى نبراصا بقول كلمة الحق رعاكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم انه نعم المولى ونعم النصير .
عنهم:راكان جميل الفاعور

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