إغلاق معبر رفح بعد تفريغ 20 شاحنة وعودتها من غزة

إغلاق معبر رفح بعد تفريغ 20 شاحنة وعودتها من غزة
التاريخ
10/21/2023 7:15:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُغْلِقَ معبر رفح بعد عودة 20 شاحنة إثر تفريغها لمساعدات إغاثية في قطاع غزة.
وتحمل الشاحنات أدوية وإمدادات طبية وكمية محدودة من الأغذية المعلبة، وفق تصريحات فلسطينية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21102023000208011052ID1107281265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.