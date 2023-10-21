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إغلاق معبر رفح بعد تفريغ 20 شاحنة وعودتها من غزة

10/21/2023 7:15:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُغْلِقَ معبر رفح بعد عودة 20 شاحنة إثر تفريغها لمساعدات إغاثية في قطاع غزة.
وتحمل الشاحنات أدوية وإمدادات طبية وكمية محدودة من الأغذية المعلبة، وفق تصريحات فلسطينية.

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