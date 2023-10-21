الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عزمه تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".

وأفاد مصدر اليوم السبت، باشتداد القصف على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت لاهيا.

وتحدث المصدر عن اشتداد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقال إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.