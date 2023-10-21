Sunday, 22 October 2023 04:45 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

10/21/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عزمه تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".
وأفاد مصدر اليوم السبت، باشتداد القصف على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت لاهيا.
وتحدث المصدر عن اشتداد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقال إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

MENAFN21102023000208011052ID1107281264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث