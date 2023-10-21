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بيان صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

10/21/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت قطر، اليوم السبت، استمرار جهودها للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم، تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن قطر ستستمر في التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس وخفض التصعيد في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل خفض التصعيد.

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