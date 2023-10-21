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130 طفلا في الخداج يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الكهرباء في غزة

10/21/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يواجه 130 طفلا من أطفال الخدج في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، في وقت سابق، إنّ 70% من الشهداء في القطاع المحاصر هم من الأطفال والنساء والمسنين، حيث إنّه مازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.
وبلغ عدد الشهداء إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 15 يوما، 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلاً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة.
ويقول آباء وأطباء نفسيون في قطاع غزة إن أعراض الصدمة تعلو وجوه الأطفال في القطاع الفلسطيني المحاصر أكثر من أي وقت مضى بعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي المكثف، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء من القنابل المتساقطة والاحتمال الضئيل بأن تتوقف الهجمات.




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