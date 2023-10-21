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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

10/21/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد (19 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في طولكرم.




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