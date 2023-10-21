استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم
التاريخ
10/21/2023 7:15:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد (19 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في طولكرم.
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