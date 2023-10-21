الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
التاريخ
10/21/2023 7:15:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"؛ تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21102023000208011052ID1107281260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.