Sunday, 22 October 2023 04:45 GMT

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

10/21/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"؛ تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21102023000208011052ID1107281260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث