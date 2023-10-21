الأمم المتحدة: نتفاوض لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى غزة غدا الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة يوم الأحد.وقال غريفيث في حوار مع وكالة "رويترز" يوم السبت: "نحن نتفاوض حاليا حول هذا الأمر، غدا قد نستقبل قافلة أخرى، وربما تكون أكبر قليلا، من 20 إلى 30 شاحنة".

وأعلن مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان عن هدف تسليم ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا عبر معبر رفح في مصر، كما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأفاد مصدر، اليوم السبت، بأن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.