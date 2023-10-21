كتائب القسام: الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام محتجزتين

كتائب القسام: الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام محتجزتين
التاريخ
10/21/2023 7:15:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت استلام محتجزتين اثنتين، بعد أن عرضت الإفراج عنهما بلا مقابل، وأعلنت استعدادها إطلاق سراحهما الأحد بإجراءات الإفراج عن محتجزتين أميركيتين يوم الجمعة.
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