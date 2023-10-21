Sunday, 22 October 2023 04:45 GMT

كتائب القسام: الحكومة الإسرائيلية رفضت استلام محتجزتين

10/21/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت استلام محتجزتين اثنتين، بعد أن عرضت الإفراج عنهما بلا مقابل، وأعلنت استعدادها إطلاق سراحهما الأحد بإجراءات الإفراج عن محتجزتين أميركيتين يوم الجمعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21102023000208011052ID1107281258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث