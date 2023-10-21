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10 شهداء على الأقل في قصف الاحتلال لمقهى في خان يونس

10/21/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، الليلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر باستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ والمواطنين الفلسطينيين ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.
كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.




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