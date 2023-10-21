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طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

10/21/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بوقوع هجوم جديد على قاعدة الحرير قرب مطار اربيل الدولي.
وقال المصدر بحسب وسائل إعلام عراقية، إن "طائرة مسيرة استهدفت محيط قاعدة الحرير في اربيل دون وقوع اصابات".

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