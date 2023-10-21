طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة أمريكية بالعراق
التاريخ
10/21/2023 7:15:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بوقوع هجوم جديد على قاعدة الحرير قرب مطار اربيل الدولي.
وقال المصدر بحسب وسائل إعلام عراقية، إن "طائرة مسيرة استهدفت محيط قاعدة الحرير في اربيل دون وقوع اصابات".
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