الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف على الأراضي الروسية في 21 أكتوبر حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس في تقريرها الأسبوعي أن طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من إسقاط 12 طائرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-"29 وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".
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