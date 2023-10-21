الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج". وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس في تقريرها الأسبوعي أن طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من إسقاط 12 طائرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-"29 وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

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