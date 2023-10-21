حليف لأردوغان يدعو لتدخل تركي قوي في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، في تدوينة على صفحته بمنصة "X" (تويتر سابقا)، لتدخل تركي قوي في قطاع غزة.وقال حليف الرئيس رجب طيب أردوغان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة ووقف العدوان على المظلومين، فأنا أعلنها بوضوح لشعبنا أنه يجب على تركيا التدخل فورا والقيام بكل ما يلزم وفقا لمسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدينية، فمهمة حماية غزة هي ميراث أجدادنا".

وأضاف دولت بهتشلي "لقد حدثت سلسلة من الكوارث الإنسانية في غزة منذ أسبوعين.. إن الهجمات الوحشية التي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية قد تجاوزت بالفعل حدود الصبر والتسامح.. وبتاريخ 17 أكتوبر 2023 تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.. منذ 7 أكتوبر تم استشهاد 4385 من إخوتنا الفلسطينيين.. استشهد ما يقرب من 1756 طفلا وحوالي 1000 امرأة بوحشية".