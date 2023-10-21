هم مسلمون ولكن (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحمد‭ ‬الله‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬رمي‭ ‬الطعام،‭ ‬ففيما‭ ‬مضى‭ ‬كان‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬النوبة‭ ‬السودانية‭ ‬ومصر‭ ‬يلقون‭ ‬بأجمل‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬النهر‭ ‬كي‭ ‬‮«‬يرضى‭ ‬عنهم‮»‬،‭ ‬ويفيض‭ ‬بالخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشطح‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬تكتسح‭ ‬الأخضر‭ ‬والبنفسجي‭. ‬وما‭ ‬أهاج‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الذكريات‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬قرأته‭ ‬عن‭ ‬سيدة‭ ‬مصرية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬السعادة‭ ‬بمناسبة‭ ‬زواج‭ ‬ولدها‭ ‬الوحيد،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حفل‭ ‬الزواج‭ ‬وانفضاض‭ ‬المدعوين،‭ ‬منعت‭ ‬الأم‭ ‬العروسين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهما‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تفرغ‭ ‬من‭ ‬تبخيرها‭ ‬حتى‭ ‬تحصنهما‭ ‬ضد‭ ‬عين‭ ‬الحساد‭.‬

اعترض‭ ‬العريس‭ ‬وقال‭ ‬لها‭ ‬إنه‭ ‬سيدخل‭ ‬الغرفة‭ ‬مستعيذاً‭ ‬من‭ ‬الشيطان‭ ‬وسيقرأ‭ ‬المعوذتين‭ ‬وآية‭ ‬الكرسي،‭ ‬ولكن‭ ‬الأم‭ ‬أخبرته‭ ‬أن‭ ‬البخور‭ ‬الذي‭ ‬ستستخدمه‭ ‬لدرء‭ ‬خطر‭ ‬العين‭ ‬عنهما‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬عراف‭ ‬‮«‬مبروك‮»‬‭ ‬مشهود‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭ ‬وإعداد‭ ‬الخلطات‭ ‬السحرية‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬ما‭ ‬تخرش‭ ‬ميّة‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يشأ‭ ‬العريس‭ ‬الشاب‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬خاطر‭ ‬أمّه‭ ‬برفض‭ ‬البخور‭ ‬المضادّ‭ ‬لعين‭ ‬الحسود،‭ ‬وقامت‭ ‬الأم‭ ‬بحمل‭ ‬المبخرة‭ ‬وطافت‭ ‬بها‭ ‬أرجاء‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬الزوجين‭. ‬ثم‭ ‬تركت‭ ‬المبخر‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬حتى‭ ‬تتشبع‭ ‬جميع‭ ‬مساماتها‭ ‬به‭ ‬ويتسلل‭ ‬الدخان‭ ‬إلى‭ ‬العين‭ ‬الحاسدة‭ ‬حتى‭ ‬تدمع‭ ‬وتهرب،‭ ‬وأغلقت‭ ‬باب‭ ‬الغرفة‭ ‬وجلست‭ ‬مع‭ ‬ولدها‭ ‬وعروسه‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصالة‮»‬‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬السعادة‭.‬

ثم‭.. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تتعالى‭ ‬فيه‭ ‬الزغاريد،‭ ‬واتمخطري‭ ‬يا‭ ‬حلوة‭ ‬يا‭ ‬زينة،‭ ‬تعالى‭ ‬عويل‭: ‬يا‭ ‬لهوي‭ ‬يا‭ ‬لهوتيني‭ ‬يا‭ ‬تلات‭ ‬لهاويني‭.. ‬يا‭ ‬مصيبتي‭.. ‬الحقونا‭.. ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬البخور‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬العراف‭ ‬الحصيف‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الحاسدة،‭ ‬وأغرته‭ ‬نشوة‭ ‬النصر‭ ‬بالزحف‭ ‬على‭ ‬غرف‭ ‬البيت‭ ‬الأخرى،‭ ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬باحتراق‭ ‬غرفة‭ ‬الزوجية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬فيها‭ ‬الزوجان‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬وانتقلت‭ ‬النار‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬أنحاء‭ ‬البيت‭.. ‬ونقول‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬جاتك‭ ‬في‭ ‬مالك‭ ‬سامحتك‮»‬،‭ ‬يعني‭ ‬المصاب‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بمالك‭ ‬صرف‭ ‬عنك‭ ‬مصابا‭ ‬وأذى‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬جسدك‭.‬

وربما‭ ‬يذكر‭ ‬كثيرون‭ ‬منكم‭ ‬حكاية‭ ‬تناقلتها‭ ‬معظم‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أقنعه‭ ‬عراف‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬كنزاً‭ ‬من‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬يملكها،‭ ‬وأن‭ ‬الكنز‭ ‬يحرسه‭ ‬الجان‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار،‭ ‬نظير‭ ‬السماح‭ ‬لصاحب‭ ‬الأرض‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الكنز‭ (‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬كان‭ ‬الجان‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬قنوعاً‭ ‬وغير‭ ‬جشع‭ ‬ولم‭ ‬يطالب‭ ‬بستمائة‭ ‬ألف‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭).. ‬ودفع‭ ‬الرجل‭ ‬المبلغ‭ ‬وحفر‭ ‬الأرض‭ ‬ووجد‭ ‬قطعاً‭ ‬من‭ ‬معدن‭ ‬أصفر‭ (‬نحاس‭) ‬لا‭ ‬تساوي‭ ‬ستة‭ ‬ريالات‭.. ‬زين‭.. ‬والعراف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬سر‭ ‬الكنز‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬توكيلاً‭ ‬من‭ ‬الجان‭ ‬بالسماح‭ ‬لصاحبنا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الكنز‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬رمزي؟‭.. ‬فص‭ ‬ملح‭ ‬وداب‭.. ‬اختفى‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬له‭ ‬الرجل‭ ‬أثراً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتُشِف‭ ‬أمر‭ ‬الخدعة‭.‬

يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نتفهم‭ ‬ضعف‭ ‬الوعي‭ ‬الديني‭ ‬لدى‭ ‬مسلمي‭ ‬الأطراف‭ ‬والهوامش‭ (‬بعض‭ ‬مسلمي‭ ‬الهند‭ ‬يجاري‭ ‬الهندوس‭ ‬ويجعل‭ ‬الفتاة‭ ‬تتكفل‭ ‬بالمهر‭ ‬ونفقات‭ ‬الزواج،‭ ‬وعند‭ ‬بعض‭ ‬قبائل‭ ‬باكستان‭ ‬المسلمة‭ ‬يعاقب‭ ‬من‭ ‬يغتصب‭ ‬فتاة،‭ ‬بأن‭ ‬يؤتي‭ ‬بأخته‭ -‬مثلا‭- ‬ليغتصبها‭ ‬بعض‭ ‬أقرباء‭ ‬الفتاة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬ويعاقبون‭ ‬من‭ ‬يقترن‭ ‬بفتاة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬كبيرة‭ ‬دون‭ ‬رضاء‭ ‬أهلها‭ ‬بعقوبة‭ ‬مماثلة‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬يوصفون‭ ‬بأنهم‭ ‬متشددون‭ ‬دينيا،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الدعاة‭ ‬لا‭ ‬يزورونهم‭ ‬ليعلموهم‭ ‬أمور‭ ‬دينهم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الصحيح‭).‬

وإذا‭ ‬وجدنا‭ ‬العذر‭ ‬لهؤلاء‭ ‬فماذا‭ ‬نقول‭ ‬عمن‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ديار‭ ‬الاسلام‭ ‬ويعتقدون‭ ‬ان‭ ‬المنجمين‭ ‬والمشعوذين‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الأذى‭ ‬وجلب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طيب‭ ‬ومشتهى؟