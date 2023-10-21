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الهولوكست أو ((المحرقة الفلسطينية)) وسقوط الغرب!

10/21/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬ارتكبه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬منذ‭ ‬1948‭ ‬من‭ (‬مجازر‭ ‬وحرب‭ ‬إبادية‭ ‬وتهجير‭) ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬ووطنه،‭ ‬فإننا‭ ‬ببساطة‭ ‬سنكتشف‭ (‬محارق‭ ‬فلسطينية‭ ‬وليست‭ ‬محرقة‭ ‬واحدة‭) ‬تدور‭ ‬رحاها‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بدعم‭ ‬الغرب‭ ‬الاستعماري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حولوها‭ ‬إلى‭ ‬سجن‭ ‬كبير‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬العالم‭!‬

وبدءا‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ (‬العصابات‭ ‬الصهيونية‭) ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬عصابات‭ ‬‮«‬الهاجاناه‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬بلد‭ ‬الشيخ‮»‬‭ ‬1947،‭ ‬و‭ ‬مجزرة‭ ‬دير‭ ‬ياسين‭ ‬1948،‭ ‬ثم‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬الطنطورة‮»‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬مجزرة‭ ‬أبوشوشة‭ ‬وقبية‭ ‬1953،‭ ‬ومجزرة‭
‬‮«‬قلقيلية‮»‬‭
‬1956،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬العام‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬كفر‭ ‬قاسم‮»‬‭ ‬و‮«‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ثم‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬صبرا‭ ‬وشاتيلا‮»‬1982‭ ‬ومجزرة‭ ‬‮«‬الحرم‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬1994،‭ ‬و«جنين‮»‬‭ ‬2002،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬متفرقة‭ ‬وحرق‭ ‬لعائلات‭ ‬منها‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬الدوابشة‭ ‬‮«‬مؤخراً،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مجازر‭ ‬غزة‭ ‬السجينة،‭ ‬حيث‭ ‬هي‭ (‬الحرب‭ ‬الخامسة‮»‬‭ ‬والأعنف‭ ‬مما‭ ‬سبقها‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬إبادة‭!‬‭ ‬وجميعها‭ ‬سلسلة‭ ‬مجازر‭ ‬وثقها‭ ‬التاريخ،‭ ‬بل‭ ‬والصور،‭ ‬بل‭ ‬والأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬للكثير‭ ‬منها‭! ‬

إن‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬ويتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬هو‭ (‬محرقة‭ ‬فلسطينية‭ ‬بل‭ ‬ومحارق‭ ‬بالجملة‭)! ‬وقد‭ ‬مارس‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كل‭ ‬آليات‭ ‬تلك‭ ‬المحرقة‭ ‬أو‭ ‬المحارق،‭ ‬لتتجسد‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬مأساة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬المعمداني‮»‬‭! ‬لقد‭ ‬حرقوا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المدنيين‭ (‬المرضى‭ ‬والنازحين‭ ‬وأغلبهم‭ ‬أطفال‭) (‬بقنابل‭ ‬محرمة‭ ‬دولياً‭) ‬وحيث‭ ‬الحرق‭ ‬بالفوسفور‭ ‬والقنابل‭ ‬المحرمة‭ ‬أو‭ ‬بالغاز‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬حرق‭ ‬للأحياء‭! ‬بل‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬المحرقة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬المحلل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬‮«‬طلعت‭ ‬رميح‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬دارت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التجويع‭ ‬والتعطيش‭ ‬وتدمير‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬أصحابها،‭ ‬بما‭ ‬يتجاوز‭ ‬بمراحل‭ ‬كل‭ ‬مروياتهم‭ ‬وأساطيرهم‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭ ‬المحرقة‭ ‬اليهودية‭) ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬هتلر‮»‬‭! ‬لأن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ارتكب‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬العالم‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬هتلر‮»‬‭ ‬وحده‭! ‬وبما‭ ‬يجعل‭ (‬المحرقة‭ ‬الفلسطينية‭) ‬تزيد‭ ‬بشاعتها‭ ‬بآلاف‭ ‬المرات‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬روجوه‭ ‬حول‭ ‬محرقتهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬للعرب‭ ‬أو‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فيها‭! ‬بل‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬‮«‬الهولوكست‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬لاستدرار‭ ‬المشاعر‭ ‬والأموال‭ ‬الغربية‭ ‬وعبر‭ ‬العالم‭! ‬ليرتكبوا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبشع‭ ‬منه‭ ‬بمراحل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬شعب‭ ‬لم‭ ‬يكفهم‭ ‬سرقة‭ ‬وطنه‭ ‬بل‭ ‬إقامة‭ ‬المحارق‭ ‬ضده‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬سبعة‭ ‬عقود‭) ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬التاريخية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭! ‬

الآن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يواجه‭ ‬انكشاف‭ ‬أبشع‭ ‬وجه‭ ‬للصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والغرب‭ ‬الأسير‭ ‬لها‭! ‬وحيث‭ ‬زالت‭ ‬كل‭ ‬المساحيق‭ ‬عن‭ ‬وجه‭ ‬تمرَّس‭ ‬في‭ ‬البشاعة‭ ‬عبر‭ ‬الزمن،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬النازية‭ ‬والفاشية‭. ‬وحيث‭ ‬الصهيونية‭ -‬والتعبير‭ ‬أيضا‭ ‬هنا‭ ‬لطلعت‭ ‬رميح،‭ (‬احتوت‭ ‬على‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬واللاحضارية‭ ‬في‭ ‬داخلها‭)! ‬كل‭ ‬جرائمهم‭ ‬المتسلسلة‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬كانت‭ ‬محاكةً‭ ‬بإحكام‭ ‬لقتل‭ ‬البشر‭ ‬والإنسانية‭ ‬والقضايا‭ ‬العادلة‭! ‬ولكن‭ ‬بما‭ ‬أحدثوه‭ ‬ومازالوا‭ ‬يحدثونه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬السجينة‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬العالم‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬أبشع‭ ‬ما‭ ‬في‭ (‬الظلامية‭ ‬الغربية‭) ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الصهيونية،‭ ‬التي‭ ‬تداعت‭ ‬كل‭ ‬أطرافها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬وقادة‭ ‬غربيين‭ ‬لدعم‭ ‬الوحش‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬وحشيته‭!‬

‭ ‬لقد‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الغرب‭ ‬الواقف‭ ‬بكل‭ (‬ترسانته‭ ‬العسكرية‭ ‬والمادية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والإعلامية‭) ‬خلف‭ ‬ما‭ ‬يرتكبه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ (‬محرقة‭ ‬فلسطينية‭) ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أوصاف‭ ‬النفاق‭ ‬أو‭ ‬الازدواجية‭ ‬أو‭ ‬الأكاذيب‭! ‬لقد‭ ‬انتقل‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ (‬دعم‭ ‬مكشوف‭ ‬وهستيري‭) ‬للنازية‭ ‬والفاشية،‭ ‬التي‭ ‬لبس‭ ‬عباءتهما‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وبشكل‭ ‬أكثر‭ ‬بشاعة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭! ‬وكأنه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬لقتل‭ ‬وحرق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والأبرياء‭ ‬وشهوة‭ ‬التدمير‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬حدّ‭! ‬بل‭ ‬هو‭ ‬بما‭ ‬يفعل‭ ‬يتلذذ‭ ‬بآلام‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬وكل‭ ‬أحرار‭ ‬العالم‭ ‬ومنهم‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬أنفسهم‭! ‬لقد‭ ‬طارت‭ ‬عقولهم‭ ‬فظهرت‭ ‬حقیقتهم‭ ‬البشعة‭ ‬بكل‭ ‬أبعادها‭! ‬وقد‭ ‬انهزموا‭ ‬أمام‭ ‬دمويتهم‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬جنودهم‭ ‬وضباطهم‭ ‬تمردوا‭ ‬على‭ ‬القتال،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬المعنويات،‭ ‬لتسعفهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬بنخبة‭ ‬قتالية‭) ‬وآلاف‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬والضباط‭ ‬الأمريكان‭! ‬

اجتمعت‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ (‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭) ‬وكأنهم‭ ‬ليديروا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬والحرب‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬وأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬وأبرياء‭! ‬وليس‭ ‬قتالاً‭ ‬بين‭ ‬جيشين‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭! ‬

‮«‬شهوة‭ ‬الدم‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬قتله‭ ‬وتدميره،‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬يريد‭ ‬قتل‭ (‬عشرات‭ ‬الآلاف‭) ‬كما‭ ‬قال‭ ‬أحدهم‭ ‬حول‭ ‬تفكيره‭! ‬وفاتورة‭ ‬الدم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مفتوحة‭ ‬حتى‭ ‬يتعب‭ ‬الوحش‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الدم‭! ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مهرجان‭ ‬التدمير‭ ‬الدموي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به،‭ ‬وضرب‭ ‬البنية‭ ‬الصحية‭ ‬وقصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمساجد‭ ‬والكنائس،‭ ‬وقتل‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬المراسلين،‭ ‬وضرب‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والنازحين،‭ ‬لديه‭ ‬شهوة‭ ‬مريضة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ (‬منع‭ ‬المساعدات‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭) ‬لإنقاذ‭ ‬بعض‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬في‭ ‬حمام‭ ‬الدم‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ورغم‭ ‬مناشدة‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الغربي‭! ‬وحتى‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬المعبر‭ ‬مقصوف‭ ‬من‭ ‬الكيان‭!‬

. ‭ ‬لقد‭ ‬أسقطت‭ ‬غزة‭ ‬بدمائها‭ ‬وجثث‭ ‬أطفالها‭ ‬المحترقة‭ ‬والأوصال‭ ‬المقطعة‭ ‬للنساء‭ ‬والشباب‭ ‬والرجال‭ ‬‮«‬المدنيين‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬والترويج‭ ‬لنفسه‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬بل‭ ‬أسقطت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬كل‭ ‬قيم‭ ‬وشعارات‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لأنفسهم‭ ‬كحضارة‭!
‬وقادته‭ ‬يتماهون‭ ‬مع‭ ‬الإبادة‭ ‬والمحارق‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬حتى‭ ‬بالالتزام‭ ‬بأبسط‭ ‬مبادئها‭! ‬وهي‭ ‬إدخال‭ (‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإنسانية‭) ‬لشعب‭ ‬مسجون‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحصاره‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭! ‬فيما‭ ‬أولئك‭ ‬القادة‭ ‬يتوافدون‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬ومجرم‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬ليقدموا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭! ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وصور‭ (‬المحرقة‭ ‬الفلسطينية‭) ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬بسبب‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامتناهي‭! ‬

ومهما‭ ‬فعلوا‭ ‬فقد‭ ‬سقط‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬بشاعته‭ ‬ووحشيته،‭ ‬وسقط‭ ‬الغرب‭ ‬وسقطت‭ ‬حضارته‭ ‬المدعاة‭! ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬الرضع‭ ‬والأطفال،‭ ‬وهم‭ ‬أغلب‭ ‬الضحايا،‭ ‬فثارت‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬ضد‭ (‬الصهيونية‭) ‬التي‭ ‬اختزلت‭ ‬في‭ ‬نفسها‭ (‬النازية‭ ‬والفاشية‭) ‬دون‭ ‬رجعة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭! ‬وحول‭ ‬سقوط‭ ‬الغرب‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭! ‬

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