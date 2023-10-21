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لأول مرة.. إسرائيل تستدعي كل جنود الاحتياط

10/21/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تداولت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تصريحات‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬السابق‭ ‬دان‭ ‬حالوتس‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرّة‭ ‬تجند‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬كل‭ ‬احتياطها‭.‬

وكان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬استدعاء‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المتواصلة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬نشأ‭ ‬نظام‭ ‬خدمة‭ ‬الاحتياط‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وبموجبه‭ ‬كل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ملزم‭ ‬بعد‭ ‬تسريحه‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلزامية‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بقوات‭ ‬الاحتياط‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭.‬

ويهدف‭ ‬نظام‭ ‬الاحتياط‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بحريا‭ ‬وبريا‭ ‬وجويا‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬456‭ ‬ألف‭ ‬جندي،‭ ‬أي‭ ‬ضعف‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلزامية‭.‬

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