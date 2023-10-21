لأول مرة.. إسرائيل تستدعي كل جنود الاحتياط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان السابق دان حالوتس عبر وسائل إعلام إسرائيلية عن أن هذه أول مرّة تجند فيها «إسرائيل» كل احتياطها.
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد كشف بعد أيام من بدء التصعيد في غزة أنه جرى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في ظل الاشتباكات المتواصلة.
وفي عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية أن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء.
ويهدف نظام الاحتياط إلى تعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحريا وبريا وجويا حيث يتكون من نحو 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.
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