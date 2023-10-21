لأول مرة.. إسرائيل تستدعي كل جنود الاحتياط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬استدعاء‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المتواصلة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬نشأ‭ ‬نظام‭ ‬خدمة‭ ‬الاحتياط‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وبموجبه‭ ‬كل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ملزم‭ ‬بعد‭ ‬تسريحه‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلزامية‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بقوات‭ ‬الاحتياط‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭.‬

ويهدف‭ ‬نظام‭ ‬الاحتياط‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بحريا‭ ‬وبريا‭ ‬وجويا‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬456‭ ‬ألف‭ ‬جندي،‭ ‬أي‭ ‬ضعف‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلزامية‭.‬