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وصول 45 طائرة محملة بألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل

10/21/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بأن‭ ‬45‭ ‬طائرة‭ ‬شحن‭ ‬تحمل‭ ‬1000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬رقم‭ ‬45‭ ‬هبطت‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬جلب‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬ووسائل‭ ‬الحرب‭ ‬لدعم‭ ‬أنشطة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وهبطت‭ ‬طائرة‭ ‬الشحن‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬رامون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬إيلات‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬شحنة‭ ‬عسكرية‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬عسكرية‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‭ ‬للهيئة‭ ‬الطبية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامها‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستعداد‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬المشتريات‭ ‬وقسم‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ووفد‭ ‬المشتريات‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إدخال‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معظمها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأنواع،‭ ‬لدعم‭ ‬الخطط‭ ‬الهجومية‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

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