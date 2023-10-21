نجاح 30 جراحة لزراعة نخاع العظم للأطفال بالإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف مؤتمر دولي بأبوظبي عن نجاح القطاع الصحي بالإمارات في إجراء 30 عملية ناجحة لزراعة نخاع العظم للأطفال من دول عربية وأفريقية وآسيوية.
وأوضح مشاركون، في مؤتمر الإمارات الثاني لزراعة نخاع العظم للأطفال، أن هذه الجراحات
استفاد منها أطفال مرضى من الهند وباكستان والأردن ومصر والعراق وسوريا والمغرب وليبيا وأفغانستان والجزائر ونيجيريا والسودان.
وأكد مشاركون في المؤتمر أن زراعة نخاع العظم يعتبر من العلاجات الناجحة التي أثبتت كفاءتها في تحقيق الشفاء من سرطانات وأورام الأطفال.
وانطلق المؤتمر أمس بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 550 متخصصا في أورام وأمراض الدم لدى الأطفال من 23 دولة منها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، تحت عنوان (اللقاء الدولي لأطباء زراعة نخاع العظم للأطفال للاحتفال بنجاح إنقاذ حياة الأطفال على مستوى العالم).
وناقش المتخصصون خلال جلسات المؤتمر، العلاجات الحديثة والجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وكيفية الحفاظ على الجهاز المناعي لمرضى زراعة نخاع العظم ووقايتهم من العدوى، والية زراعة نخاع العظم من الخلايا المتطابقة تطابقا كليا أو جزئيا، ودور العناية المركزة في رعاية مرضى زراعة نخاع العظم وأحدث البروتوكولات.
وتم خلال المؤتمر عرض تجارب الأطفال الناجين من أمراض الدم المستعصية عبر زراعة الخلايا الجذعية من نخاع العظم والتي تم إجرائها في مدينة برجيل الطبية.
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