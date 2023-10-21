Sunday, 22 October 2023 04:44 GMT

نجاح 30 جراحة لزراعة نخاع العظم للأطفال بالإمارات

10/21/2023 7:13:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬بأبوظبي‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالإمارات‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬30‭ ‬عملية‭ ‬ناجحة‭ ‬لزراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وأفريقية‭ ‬وآسيوية‭.‬

وأوضح‭ ‬مشاركون،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الإمارات‭ ‬الثاني‭ ‬لزراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬للأطفال،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجراحات
استفاد‭ ‬منها‭ ‬أطفال‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والمغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬والجزائر‭ ‬ونيجيريا‭ ‬والسودان‭. ‬

وأكد‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬سرطانات‭ ‬وأورام‭ ‬الأطفال‭.

وانطلق‭ ‬المؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بمدينة‭ ‬برجيل‭ ‬الطبية‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬أورام‭ ‬وأمراض‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬منها‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والهند،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬اللقاء‭ ‬الدولي‭ ‬لأطباء‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬للأطفال‭ ‬للاحتفال‭ ‬بنجاح‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭). ‬

وناقش‭ ‬المتخصصون‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬والجينية‭ ‬لمرضى‭ ‬الثلاسيميا‭ ‬وفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬وسرطان‭ ‬الدم‭ ‬الليمفاوي‭ ‬الحاد،‭ ‬وكيفية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لمرضى‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬العدوى،‭ ‬والية‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬المتطابقة‭ ‬تطابقا‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا،‭ ‬ودور‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬وأحدث‭ ‬البروتوكولات‭.

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬عرض‭ ‬تجارب‭ ‬الأطفال‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬المستعصية‭ ‬عبر‭ ‬زراعة‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬من‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إجرائها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برجيل‭ ‬الطبية‭.

MENAFN21102023000055011008ID1107281243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث