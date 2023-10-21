نجاح 30 جراحة لزراعة نخاع العظم للأطفال بالإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬مشاركون،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الإمارات‭ ‬الثاني‭ ‬لزراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬للأطفال،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجراحات

استفاد‭ ‬منها‭ ‬أطفال‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والمغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬والجزائر‭ ‬ونيجيريا‭ ‬والسودان‭. ‬

وأكد‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬سرطانات‭ ‬وأورام‭ ‬الأطفال‭.

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وانطلق‭ ‬المؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بمدينة‭ ‬برجيل‭ ‬الطبية‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬أورام‭ ‬وأمراض‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬منها‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والهند،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬اللقاء‭ ‬الدولي‭ ‬لأطباء‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬للأطفال‭ ‬للاحتفال‭ ‬بنجاح‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭). ‬

وناقش‭ ‬المتخصصون‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬والجينية‭ ‬لمرضى‭ ‬الثلاسيميا‭ ‬وفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬وسرطان‭ ‬الدم‭ ‬الليمفاوي‭ ‬الحاد،‭ ‬وكيفية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لمرضى‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬العدوى،‭ ‬والية‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬المتطابقة‭ ‬تطابقا‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا،‭ ‬ودور‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬زراعة‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬وأحدث‭ ‬البروتوكولات‭.

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬عرض‭ ‬تجارب‭ ‬الأطفال‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬المستعصية‭ ‬عبر‭ ‬زراعة‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬من‭ ‬نخاع‭ ‬العظم‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إجرائها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برجيل‭ ‬الطبية‭.

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