الدكتور وئام حسين رئيسا منتخبا للجمعية الخليجية للغدد الصماء

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- Akhbar Al Khaleej) اختارت الجمعية الخليجية للغدد الصماء والسكري في مؤتمرها السنوي الطبيب البحريني الدكتور وئام حسين رئيس منتخبا جديدا لها، وهو ما يعتبر تطورًا هامًا في مجال الرعاية الصحية وعلاج الأمراض المرتبطة بالغدد الصماء والسكري والبدانة في المنطقة.
وقد حضر المؤتمر والذي أقيم في مسقط هذا العام أكثر من 1200 طبيب مختص في علاج امراض السكري والغدد الصماء من دول الخليج والشرق الأوسط.
تعد الجمعية من أبرز الجمعيات الخليجية الطبية في الشرق الاوسط ولها نشاطات كثيرة ودور كبير في التوعية والتعليم المستمر وتعمل على تعزيز الوعي بأمراض الغدد الصماء والسكري وتطوير الرعاية الصحية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال لهذه الأمراض المزمنة في المنطقة.
يعد الدكتور وئام حسين شخصية مرموقة في مجال الغدد الصماء والسكري، حيث يتمتع بسمعة طيبة وخبرة واسعة في هذا المجال، حصل الدكتور وئام حسين على شهادة البورد الأمريكي في طب الغدد الصماء والسكري، ويعتبر الوحيد الحاصل على زمالتين في تخصص الغدد الصماء والسكري من كليفلاند كلينك في اوهايو وحاصل على جائزة الأبحاث في المركز الأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولديه خبرة طويلة في ممارسة الطب والبحث العلمي، كما كان المدير الطبي في أحد أكبر مستشفيات السعودية ثم مديرا طبيا في مركز جوسلين البحرين مما يجعله مؤهلا بشكل فائق لقيادة الجمعية. وهو أيضا رئيس مؤتمر البحرين للغدد الصماء والسكري وهو الأمين العام للرابطة العربية للغدة الدرقية.
تعد تخصصات الغدد الصماء والسكري من الأهمية البالغة في رعاية صحة الأمة. فهي من التخصصات التي تعنى بدراسة وتشخيص وعلاج اضطرابات الهرمونات وأمراض السكري، وهما من الأمراض الشائعة والمستمرة في تأثيرها على حياة الأفراد. يعتبر الاكتشاف والتشخيص المبكر لهذه الحالات بواسطة أخصائي الغدد الصماء والسكري ضروريًا للتعامل معها بفعالية وتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة. إضافة إلى ذلك، فإن تخصص الغدد الصماء والسكري يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات هرمونية وأمراض السكري من خلال توفير الرعاية الشاملة والعلاج المناسب. وبالتالي، يسهم هذا التخصص في تعزيز صحة الأمة بشكل عام وتقديم الرعاية الطبية الأمثل للمرضى المحتاجين.
تهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي بين الأطباء والباحثين والمهتمين بمجال الغدد الصماء والسكري في الخليج. كما تعمل على تطوير البرامج التعليمية والبحثية لتحسين معرفة المجتمع الطبي والمرضى بأمراض الغدد الصماء والسكري وأساليب علاجها الحديثة. كما أسست الجمعية أول مجلة طبية متخصصة بنشر الأبحاث في مجال الغدد الصماء والسكري في المنطقة.
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