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الدكتور وئام حسين رئيسا منتخبا للجمعية الخليجية للغدد الصماء

10/21/2023 7:13:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختارت‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬مؤتمرها‭ ‬السنوي‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬الدكتور‭ ‬وئام‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬منتخبا‭ ‬جديدا‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬تطورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬والبدانة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬امراض‭ ‬السكري‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

تعد‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخليجية‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ولها‭ ‬نشاطات‭ ‬كثيرة‭ ‬ودور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬وتطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والعلاج‭ ‬الفعال‭ ‬لهذه‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

يعد‭ ‬الدكتور‭ ‬وئام‭ ‬حسين‭ ‬شخصية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حصل‭ ‬الدكتور‭ ‬وئام‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البورد‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الوحيد‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬زمالتين‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬كليفلاند‭ ‬كلينك‭ ‬في‭ ‬اوهايو‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

ولديه‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الطب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفيات‭ ‬السعودية‭ ‬ثم‭ ‬مديرا‭ ‬طبيا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جوسلين‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مؤهلا‭ ‬بشكل‭ ‬فائق‭ ‬لقيادة‭ ‬الجمعية‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬وهو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للرابطة‭ ‬العربية‭ ‬للغدة‭ ‬الدرقية‭.‬

تعد‭ ‬تخصصات‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬صحة‭ ‬الأمة‭. ‬فهي‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بدراسة‭ ‬وتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬اضطرابات‭ ‬الهرمونات‭ ‬وأمراض‭ ‬السكري،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭. ‬يعتبر‭ ‬الاكتشاف‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬لهذه‭ ‬الحالات‭ ‬بواسطة‭ ‬أخصائي‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬ضروريًا‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬بفعالية‭ ‬وتجنب‭ ‬المضاعفات‭ ‬الصحية‭ ‬الخطيرة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬تخصص‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬هرمونية‭ ‬وأمراض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬والعلاج‭ ‬المناسب‭. ‬وبالتالي،‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الأمة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأمثل‭ ‬للمرضى‭ ‬المحتاجين‭.‬

تهدف‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتبادل‭ ‬العلمي‭ ‬بين‭ ‬الأطباء‭ ‬والباحثين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬لتحسين‭ ‬معرفة‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬والمرضى‭ ‬بأمراض‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬وأساليب‭ ‬علاجها‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬أسست‭ ‬الجمعية‭ ‬أول‭ ‬مجلة‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬بنشر‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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