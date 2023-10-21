يقام تحت رعاية اليونسكو((أجزاء من متاهة)) الفنان الشيخ راشد آل خليفة في معرض عالمي عند سفح الأهرامات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يشارك‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الأبد‭ ‬هو‭ ‬الآن‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويقام‭ ‬المعرض،‭ ‬وهو‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬‮«‬آرت‭ ‬دي‭ ‬إيجبت‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬اليونسكو‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية،‭ ‬وهو‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬والمزج‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬الأثري‭ ‬العريق‭ ‬والفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تسليطه‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تراث‭ ‬مصر‭ ‬القديمة،‭ ‬وكونه‭ ‬مصدراً‭ ‬للإلهام‭ ‬والخيال‭ ‬والإبداع‭.‬

‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وهو‭ ‬مجسم‭ ‬يبرز‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬بزوايا‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومنقوش‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬زخارف‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬برج‭ ‬بابل‮»‬‭ ‬للكاهن‭ ‬والباحث‭ ‬الألماني‭ ‬أثناسيوس‭ ‬كيرشر،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مهتماً‭ ‬بالحضارات‭ ‬القديمة‭ ‬الزائلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬قراءته‭ ‬للإنجيل‭ ‬وملاحظات‭ ‬الرحالة‭. ‬ويعد‭ ‬الكتاب‭ ‬توليفة‭ ‬واسعة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬أفكاره‭ ‬حول‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬واللغة‭ ‬والدين،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬للإمبراطور‭ ‬الروماني‭ ‬ليوبولد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬







وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المعرض،‭ ‬ستتحول‭ ‬هضبة‭ ‬الأهرامات‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬للتجارب‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للزوار،‭ ‬حيث‭ ‬ستُعرَض‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تسمح‭ ‬باندماج‭ ‬المشاهدين‭ ‬ليخلقوا‭ ‬تجاربهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويغيروا‭ ‬الشكل‭ ‬النهائي‭ ‬لكل‭ ‬قطعة‭ ‬فنية،‭ ‬ليتلاشى‭ ‬الخط‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬الفنان‭ ‬والمشاهد‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬13‭ ‬فناناً‭ ‬عالمياً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وهم‭: ‬البلجيكي‭ ‬آرني‭ ‬كوينز،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬آرثر‭ ‬ليسشر،‭ ‬والإماراتية‭ ‬عزة‭ ‬القبيسي،‭ ‬والأمريكية‭ ‬كارول‭ ‬فيويرمان،‭ ‬واليونانيان‭ ‬ديونيسيوس‭ ‬وكوستاس‭ ‬فاروتسوس،‭ ‬والفرنسيان‭ ‬جي‭ ‬ار‭ ‬وستيفان‭ ‬بروير،‭ ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬بنوي،‭ ‬والأرجنتينية‭ ‬بيلار‭ ‬زيتا،‭ ‬والسعودي‭ ‬راشد‭ ‬الشعشعي،‭ ‬والهولندية‭ ‬سابين‭ ‬مارسيليس،‭ ‬والمصري‭-‬البريطاني‭ ‬سام‭ ‬شندي‭.‬