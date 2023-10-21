يقام تحت رعاية اليونسكو((أجزاء من متاهة)) الفنان الشيخ راشد آل خليفة في معرض عالمي عند سفح الأهرامات

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر:
يشارك الفنان الكبير الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في معرض «الأبد هو الآن»، الذي سيقام عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، خلال الفترة 26 أكتوبر حتى 18 نوفمبر المقبل.
ويقام المعرض، وهو النسخة الثالثة من معرض الفن المعاصر الذي تنظمه «آرت دي إيجبت»، تحت رعاية اليونسكو ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية، وهو يهدف إلى خلق حوار بين الماضي والحاضر، والمزج بين التراث الأثري العريق والفن المعاصر، فضلا عن تسليطه الضوء على أهمية تراث مصر القديمة، وكونه مصدراً للإلهام والخيال والإبداع.
«أجزاء من متاهة» هو العمل الذي يشارك فيه الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، وهو مجسم يبرز من الأرض بزوايا مختلفة، ومنقوش على كل منها زخارف مستوحاة من كتاب «برج بابل» للكاهن والباحث الألماني أثناسيوس كيرشر، الذي كان مهتماً بالحضارات القديمة الزائلة، من خلال الجمع بين قراءته للإنجيل وملاحظات الرحالة. ويعد الكتاب توليفة واسعة للعديد من أفكاره حول الهندسة المعمارية واللغة والدين، وتم تخصيصه للإمبراطور الروماني ليوبولد الأول في القرن السابع عشر.
وبالعودة إلى المعرض، ستتحول هضبة الأهرامات إلى مساحة للتجارب لتقديم تجربة استثنائية للزوار، حيث ستُعرَض أعمال فنية تفاعلية تسمح باندماج المشاهدين ليخلقوا تجاربهم الخاصة، ويغيروا الشكل النهائي لكل قطعة فنية، ليتلاشى الخط الفاصل بين الفنان والمشاهد في المعرض.
ويشارك في المعرض 13 فناناً عالمياً إلى جانب الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وهم: البلجيكي آرني كوينز، والبرازيلي آرثر ليسشر، والإماراتية عزة القبيسي، والأمريكية كارول فيويرمان، واليونانيان ديونيسيوس وكوستاس فاروتسوس، والفرنسيان جي ار وستيفان بروير، والمصري محمد بنوي، والأرجنتينية بيلار زيتا، والسعودي راشد الشعشعي، والهولندية سابين مارسيليس، والمصري-البريطاني سام شندي.
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