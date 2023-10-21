((يويفا)): ملايين الطلبات غير صالحة لشراء تذاكر ((يورو 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقبالا هائلا على شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا، لكنه كشف عن أنه تلقى ملايين الطلبات غير الصالحة خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.
وقال مارتين كالين، مدير المسابقات في «يويفا»، خلال جولة من المحادثات في معرض فرانكفورت للكتاب: «لدينا مشكلة وهي أن هناك روبوتات تعمل للأسواق غير القانونية. تلقينا الملايين منها ونحاول إقصاءها».
وبدأت المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر في الثالث من أكتوبر الحالي، وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، حيث يمكن للمشجعين طلب تذاكر مباريات محددة، على أن يجري تخصيصها عبر نظام قرعة.
وتحظى المباراة الافتتاحية التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونيخ يوم 14 يونيو بأعلى طلب، حسبما قاله كالين. وتشهد المرحلة الأولى طرح أكثر من 1.2 مليون تذكرة، وتبدأ الأسعار من 30 يورو (31.81 دولارا)، وهو سعر أرخص تذكرة لمباراة في دور المجموعات.
بينما يبلغ ثمن أغلى تذكرة للمباراة النهائية المقررة في العاصمة برلين، ألف يورو. وتأهل إلى نهائيات «يورو 2024» بالفعل، ألمانيا صاحبة الضيافة، والنمسا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسكتلندا وإسبانيا وتركيا.
وستُجرى قرعة دور المجموعات في هامبورغ في الثاني من ديسمبر المقبل.
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