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((يويفا)): ملايين الطلبات غير صالحة لشراء تذاكر ((يورو 2024))

10/21/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬إقبالا‭ ‬هائلا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لكنه‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬ملايين‭ ‬الطلبات‭ ‬غير‭ ‬الصالحة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭.‬

وقال‭ ‬مارتين‭ ‬كالين،‭ ‬مدير‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬‮«‬يويفا‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬فرانكفورت‭ ‬للكتاب‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬روبوتات‭ ‬تعمل‭ ‬للأسواق‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬تلقينا‭ ‬الملايين‭ ‬منها‭ ‬ونحاول‭ ‬إقصاءها‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمشجعين‭ ‬طلب‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬محددة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تخصيصها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬قرعة‭.‬

وتحظى‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬بأعلى‭ ‬طلب،‭ ‬حسبما‭ ‬قاله‭ ‬كالين‭. ‬وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬طرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة،‭ ‬وتبدأ‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يورو‭ (‬31.81‭ ‬دولارا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬سعر‭ ‬أرخص‭ ‬تذكرة‭ ‬لمباراة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬أغلى‭ ‬تذكرة‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين،‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بالفعل،‭ ‬ألمانيا‭ ‬صاحبة‭ ‬الضيافة،‭ ‬والنمسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسكتلندا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وتركيا‭.‬

وستُجرى‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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