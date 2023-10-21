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فيسيل كوبي يواصل انتصاراته في الدوري الياباني

10/21/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬الانتصار‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬كاشيما‭ ‬أنتلرز‭ ‬3‭/‬1‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭ ‬مارينوس‭ ‬على‭ ‬كونسادول‭ ‬سابورو‭ ‬4/1‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬أمس‭ ‬بالمرحلة‭ ‬نفسها‭ ‬تغلب‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬على‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬طوكيو‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬وناجويا‭ ‬جرامبوس‭ ‬على‭ ‬جامبا‭ ‬أوساكا‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬وتعادل‭ ‬البيريكس‭ ‬نيجاتا‭ ‬مع‭ ‬ساجان‭ ‬توسو‭ ‬1/1‭.‬

وتقدم‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬دايجو‭ ‬سازاكي‭ (‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭) ‬وهارويا‭ ‬إدي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬16‭ ‬و45‭ ‬و83‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬كاشيما‭ ‬أنتلرز‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬يوتا‭ ‬ماتسومورا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬61‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭ ‬مارينوس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬كاشيما‭ ‬أنتلرز‭ ‬عند‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وتقدم‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭ ‬مارينوس‭ ‬على‭ ‬كونسادول‭ ‬سابورو‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬ريو‭ ‬ميايتشي‭ ‬وكينيو‭ ‬سوجيموتو‭ ‬وإلبير‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬19‭ ‬و84‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

بعدها‭ ‬رد‭ ‬كونسادول‭ ‬سابورو‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬شانتا‭ ‬تاناكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬أساهي‭ ‬أويناكا‭ ‬التسجيل‭ ‬برابع‭ ‬أهداف‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭ ‬مارينوس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وتغلب‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬على‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬طوكيو‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬شيون‭ ‬إنووي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬32‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬يوكوهاما‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬طوكيو‭ ‬عند‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

كذلك‭ ‬تغلب‭ ‬ناجويا‭ ‬جرامبوس‭ ‬على‭ ‬جامبا‭ ‬أوساكا‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬هارويا‭ ‬فوجي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭.‬

ورفع‭ ‬ناجويا‭ ‬جرامبوس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬جامبا‭ ‬أوساكا‭ ‬عند‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

وتعادل‭ ‬البيريكس‭ ‬نيجاتا‭ ‬مع‭ ‬ساجان‭ ‬توسو‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ليرفع‭ ‬الأول‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬لساجان‭ ‬توسو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

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