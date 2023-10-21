فيسيل كوبي يواصل انتصاراته في الدوري الياباني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طوكيو - (د ب أ): حقق فيسيل كوبي الانتصار الثالث على التوالي وتغلب على كاشيما أنتلرز 3/1 امس السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة، كما تغلب أقرب منافسيه يوكوهاما إف مارينوس على كونسادول سابورو 4/1.
وفي مباريات أخرى أمس بالمرحلة نفسها تغلب يوكوهاما إف.سي على إف.سي طوكيو 1/صفر، وناجويا جرامبوس على جامبا أوساكا 1/صفر، وتعادل البيريكس نيجاتا مع ساجان توسو 1/1.
وتقدم فيسيل كوبي بثلاثة أهداف سجلها دايجو سازاكي (الهدفين الأول والثالث) وهارويا إدي في الدقائق 16 و45 و83 ثم رد كاشيما أنتلرز بهدف وحيد سجله يوتا ماتسومورا في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد فيسيل كوبي بذلك في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط أمام يوكوهاما إف مارينوس صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد كاشيما أنتلرز عند 47 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم يوكوهاما إف مارينوس على كونسادول سابورو بثلاثة أهداف سجلها ريو ميايتشي وكينيو سوجيموتو وإلبير دا سيلفا في الدقائق 19 و84 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
بعدها رد كونسادول سابورو بهدف سجله شانتا تاناكا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يختتم أساهي أويناكا التسجيل برابع أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتغلب يوكوهاما إف.سي على إف.سي طوكيو بهدف وحيد سجله شيون إنووي في الدقيقة 32.
وارتفع رصيد يوكوهاما إف.سي إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد إف.سي طوكيو عند 39 نقطة في المركز العاشر.
كذلك تغلب ناجويا جرامبوس على جامبا أوساكا بهدف وحيد سجله هارويا فوجي في الدقيقة 26.
ورفع ناجويا جرامبوس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جامبا أوساكا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتعادل البيريكس نيجاتا مع ساجان توسو 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 36 نقطة لساجان توسو في المركز الثاني عشر.
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