السبَّاحة مكيون: لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت الأسترالية كيلي مكيون إنها لم تتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 مترا ظهرا للسيدات بعد تسجيلها رقما جديدا في كأس العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابست الجمعة.
وسجلت السباحة (22 عاما) التي حققت تفوقا كاسحا في منافسات الظهر في بطولة العالم في اليابان في يوليو زمنا قدره 26.86 ثانية، لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 26.98 ثانية المسجل باسم الصينية ليو شيانغ في 2018.
وقالت مكيون: «لم أعد نفسي سريعة جدا قط لذا من الجيد حقا أن أحصل على هذا الرقم... أردت فقط الانطلاق سريعا وأرى ما يمكنني تحقيقه... أنا في غاية السعادة بذلك».
ومكيون حاليا هي البطلة الأولمبية في سباقي 100 متر و200 متر ظهرا وتحمل أيضا الرقم القياسي العالمي في سباقات 50 مترا و100 متر و200 متر في نوعها المفضل.
وأضافت: «العام المقبل سيكون صعبا حقا، لذا كلما زادت ثقتي في نفسي كان أفضل.
كنت أحاول القيام ببعض الأشياء بطريقة مختلفة وأنا سعيدة لأنها تسير بشكل جيد».
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