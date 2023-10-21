السبَّاحة مكيون: لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجلت‭ ‬السباحة‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬تفوقا‭ ‬كاسحا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬زمنا‭ ‬قدره‭ ‬26‭.‬86‭ ‬ثانية،‭ ‬لتحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬26‭.‬98‭ ‬ثانية‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الصينية‭ ‬ليو‭ ‬شيانغ‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وقالت‭ ‬مكيون‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أعد‭ ‬نفسي‭ ‬سريعة‭ ‬جدا‭ ‬قط‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭... ‬أردت‭ ‬فقط‭ ‬الانطلاق‭ ‬سريعا‭ ‬وأرى‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬تحقيقه‭... ‬أنا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السعادة‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

ومكيون‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬ظهرا‭ ‬وتحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬و100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬نوعها‭ ‬المفضل‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‭ ‬حقا،‭ ‬لذا‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬ثقتي‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭.‬

كنت‭ ‬أحاول‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬الأشياء‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنها‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬



