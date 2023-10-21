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حداد في مانشستر

10/21/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن (أ ف ب) : أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أمس السبت أن نجمه السير بوبي تشارلتون المتوج مع إنكلترا بلقب مونديال 1966، توفي عن عمر يناهز 86 عاما. وكتب مانشستر يونايتد في بيان: «مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي. وأصبح مانشستر يونايتد مع بوبي تشارلتون أول فريق إنكليزي يفوز بكأس أوروبا للاندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) في عام 1968. نجح تشارلتون الذي يعتبر أحد الناجين من حادث تحطم طائرة النادي في ميونيخ والذي أودى بحياة ثمانية من زملائه في فريق مانشستر يونايتد عام 1958، في التغلب على هذه المحنة الرهيبة وتوج بكأس العالم مع إنكلترا عام 1966 وكأس أوروبا للاندية البطلة بعد ذلك بعامين مع يونايتد. أصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 1966، مشهورا بتسديداته الرائعة، رمزًا للأناقة والروح الرياضية. ولد بوبي تشارلتون في أشينغتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال شرق إنكلترا، في 11 أكتوبر 1937، وانضم إلى يونايتد في سن الخامسة عشرة.

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