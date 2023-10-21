حداد في مانشستر

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- Akhbar Al Khaleej) لندن (أ ف ب) : أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أمس السبت أن نجمه السير بوبي تشارلتون المتوج مع إنكلترا بلقب مونديال 1966، توفي عن عمر يناهز 86 عاما. وكتب مانشستر يونايتد في بيان: «مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي. وأصبح مانشستر يونايتد مع بوبي تشارلتون أول فريق إنكليزي يفوز بكأس أوروبا للاندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) في عام 1968. نجح تشارلتون الذي يعتبر أحد الناجين من حادث تحطم طائرة النادي في ميونيخ والذي أودى بحياة ثمانية من زملائه في فريق مانشستر يونايتد عام 1958، في التغلب على هذه المحنة الرهيبة وتوج بكأس العالم مع إنكلترا عام 1966 وكأس أوروبا للاندية البطلة بعد ذلك بعامين مع يونايتد. أصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 1966، مشهورا بتسديداته الرائعة، رمزًا للأناقة والروح الرياضية. ولد بوبي تشارلتون في أشينغتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال شرق إنكلترا، في 11 أكتوبر 1937، وانضم إلى يونايتد في سن الخامسة عشرة.
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