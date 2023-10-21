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حبس آسيوي لنشره تغريدات مسيئة للدين الإسلامي

10/21/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مفاده‭ ‬رصد‭ ‬تغريدات‭ ‬مسيئة‭ ‬للدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬بأحد‭ ‬برامج‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتوصلت‭ ‬تحريات‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬المتهم،‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬آسيوي‭ ‬الجنسية‭ ‬دوّن‭ ‬تلك‭ ‬التغريدات‭ ‬في‭ ‬حسابهِ‭ ‬العام‭ ‬المتاح‭ ‬للكافة،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬وواجهته‭ ‬بمحتوى‭ ‬تغريداته‭ ‬وبما‭ ‬قام‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬ذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬مكفولة‭ ‬دستورياً‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالعقائد‭ ‬والأديان‭ ‬وبحقوق‭ ‬الغير‭ ‬الشخصية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬يحميها‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تتعامل‭ ‬بحسم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬ممارسة‭ ‬تشكل‭ ‬تعدياً‭ ‬على‭ ‬الدين،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساس‭ ‬بقيم‭ ‬وثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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