حبس آسيوي لنشره تغريدات مسيئة للدين الإسلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده رصد تغريدات مسيئة للدين الإسلامي عبر حساب بأحد برامج التواصل الاجتماعي، وتوصلت تحريات الإدارة إلى هوية المتهم، وتبين أنه آسيوي الجنسية دوّن تلك التغريدات في حسابهِ العام المتاح للكافة، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهم وواجهته بمحتوى تغريداته وبما قام ضده من أدلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وجار استكمال التحقيقات لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وفي ذات السياق ذكرت رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً مع عدم المساس بالعقائد والأديان وبحقوق الغير الشخصية والخاصة التي يحميها القانون، وأن النيابة العامة تتعامل بحسم، وفي إطار القانون مع أي ممارسة تشكل تعدياً على الدين، وكل ما من شأنه المساس بقيم وثوابت المجتمع البحريني.
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