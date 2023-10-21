حبس آسيوي لنشره تغريدات مسيئة للدين الإسلامي

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬ذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬مكفولة‭ ‬دستورياً‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالعقائد‭ ‬والأديان‭ ‬وبحقوق‭ ‬الغير‭ ‬الشخصية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬يحميها‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تتعامل‭ ‬بحسم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬ممارسة‭ ‬تشكل‭ ‬تعدياً‭ ‬على‭ ‬الدين،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساس‭ ‬بقيم‭ ‬وثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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