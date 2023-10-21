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رسائل من تحت القصف في غزة: ((ما زلنا على قيد الحياة))

10/21/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬–الوكالات‭: ‬أصبحت‭ ‬الرسائل‭ ‬القصيرة‭ ‬والاتصالات‭ ‬الصعبة‭ ‬وسيلة‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للتواصل‭ ‬صباح‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مع‭ ‬أقارب‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أصقاع‭ ‬الأرض،‭ ‬لطمأنتهم‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.
‬ويتعرض‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬إلى‭ ‬عدوان‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.
‬على‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يسعى‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬أقاربهم‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬خارجه،‭ ‬ومواصلة‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭. ‬

ويقول‭ ‬محمود‭ ‬شلبي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬العون‭ ‬الطبي‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لزملائه‭ ‬‮«‬أسجّل‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬آمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

ويروي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬يومياته‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬الجميع‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أترك‭ ‬منزلي‭... ‬سأموت‭ ‬واقفا،‭ ‬مجرد‭ ‬وجودي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬هو‭ ‬فعل‭ ‬مقاومة‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬التحضير‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬محتملة،‭ ‬طلب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬الانتقال‭ ‬نحو‭ ‬جنوبه‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬تطال‭ ‬1‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.
‬وتعكس‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬يبعث‭ ‬بها‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أقاربهم‭ ‬وأصدقائهم،‭ ‬وتلك‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حال‭ ‬المعاناة‭. ‬

ويروي‭ ‬وليد،‭ ‬وهو‭ ‬غزّي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬أنه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يعمد‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬محدثيه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يبدأون‭ ‬بقول‭ ‬عبارة‭ (‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬لنا‭ ‬أي‭ ‬مكروه،‭ ‬اعتنِ‭ ‬بنفسك‭)‬‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬يتمكن‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل،‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬ذويه‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬نظرا‭ ‬لضعف‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصال‭. ‬

ويوضح‭ ‬‮«‬أتصل‭ ‬أحيانا‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وأحيانا‭ ‬تصلني‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬وأحيانا‭ ‬ينقطع‭ ‬الاتصال‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬شبه‭ ‬استحالة‭ ‬الاتصال‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال،‭ ‬يعتمد‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬وأقاربهم‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الهاتفية‭ ‬الثابتة‭ ‬وهي‭ ‬قليلة،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬نادرا‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭. ‬ولجأ‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مولّدات‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬وقود‭ ‬بات‭ ‬شحيحا‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بطاريات‭ ‬السيارات‭. ‬

وتوضح‭ ‬هبة‭ ‬جمّال،‭ ‬الغزّيّة‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماينهايم‭ ‬الألمانية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عائلتي‭ ‬باتت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬لتشغيل‭ ‬المولدات‭ ‬لإعادة‭ ‬شحن‭ ‬الهواتف‮»‬‭.
‬ووفق‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاتصالات‭ ‬النقالة‭ ‬وشبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكدت‭ ‬جمال‭ ‬أنها‭ ‬بالكاد‭ ‬تستطيع‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عائلتها،‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المنصرمة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬زوجها‭. ‬أما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬معهم،‭ ‬فينقلون‭ ‬صعوبة‭ ‬ظروفهم‭ ‬اليومية‭. ‬

وتتحدث‭ ‬عن‭ ‬حوار‭ ‬كالآتي‭ ‬‮«‬قصفوا‭ ‬اليوم‭ ‬منطقتكم‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬هل‭ ‬الجميع‭ ‬بخير؟‮»‬،‭ ‬أتى‭ ‬الجواب‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُقصف‭ ‬منزلنا،‭ ‬الحمد‭ ‬الله،‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭.
‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬وليد،‭ ‬باتت‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة‭ ‬وسيلة‭ ‬لمحاولة‭ ‬الاطمئنان‭. ‬

فبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أنباء‭ ‬من‭ ‬أقاربه،‭ ‬يعمد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مشاهدة‭ ‬وجوه‭ ‬ضحايا‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬الجزيرة‭... ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الوسيلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأخبار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬دائما‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬منطقة‭ ‬هوت‭ ‬سافوا‭ ‬الفرنسية،‭ ‬يحاول‭ ‬وفا‭ ‬عليوة‭ ‬الاتصال‭ ‬بذويه‭ ‬الستينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الوقت،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الاتصال‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وإذ‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يخشى‭ ‬سؤالهما‭ ‬عما‭ ‬يأكلانه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شحّ‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬يشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬يعانون‭ ‬الصدمة‮»‬‭. ‬

ويواجه‭ ‬الصحفيون‭ ‬المحليون‭ ‬الصعوبات‭ ‬نفسها‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭. ‬ويتعذّر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬أجنبي‭ ‬حاليا‭ ‬دخول‭ ‬القطاع‭. ‬

نزحت‭ ‬الصحفية‭ ‬والكاتبة‭ ‬جميلة‭ ‬توفيق‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬وعائلتها‭ ‬إلى‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.

وتقول‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬منفصلون‭ ‬تماما‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬ذويها‭ ‬يسألون‭ ‬شقيقها‭ ‬المقيم‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬حيال‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬‮«‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬الآخرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بات‭ ‬يحصل‭ ‬‮«‬من‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‮»‬‭ ‬فقط‭. ‬

ومن‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬المؤقت‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬تقيم‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها،‭ ‬تضطر‭ ‬توفيق‭ ‬للمشي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬لبلوغ‭ ‬مكان‭ ‬يتوافر‭ ‬فيه‭ ‬اتصال‭ ‬بالهاتف‭ ‬النقال‭. ‬

على‭ ‬رغم‭ ‬مشقة‭ ‬ذلك‭ ‬وخطر‭ ‬التعرض‭ ‬للقصف،‭ ‬تؤكد‭ ‬توفيق‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬يعنيها‭ ‬مباشرة‭ ‬و«هو‭ ‬مسؤولية‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬

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