100 ألف متظاهر في لندن و15 ألفا آخرين في سيدني دعما لغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬لفلسطين‭ ‬وسط‭ ‬لندن،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متظاهر‭ ‬تجمعوا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬للاحتجاج،‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬الموكب‭ ‬من‭ ‬قوس‭ ‬ماربل‭ ‬آرك‭ ‬نحو‭ ‬طريق‭ ‬وايت‭ ‬هول‭.‬

ورفع‭ ‬المشاركون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬آخرون‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وأطلقوا‭ ‬مشاعل‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأخضر‭.‬

وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بوقف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وشارك‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬أستراليا‭ ‬أمس،‭ ‬إذ‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هتف‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سابقة‭ ‬بشعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬لليهود‭.‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬المسيرة‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬حيث‭ ‬ردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬لن‭ ‬تموت‭ ‬أبدا‮»‬‭ ‬ولوحوا‭ ‬بالأعلام‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقامت‭ ‬الشرطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شرطيون‭ ‬يمتطون‭ ‬الجياد،‭ ‬بدوريات‭ ‬خلال‭ ‬المظاهرة‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬وحلقت‭ ‬أيضا‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تابعة‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أي‭ ‬اعتقالات،‭ ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمل‭ ‬ناصر‭ ‬إن‭ ‬المسيرة‭ ‬سلمية‭.‬

وشارك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الباكستانيين،‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬المتحدة‭ ‬الباكستانية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية،‭ ‬للإعراب‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬القوي‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬السياسية‭ ‬واللغوية‭ ‬والدينية‭ ‬والفقهية،‭ ‬أصبحت‭ ‬شرائح‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬كراتشي،‭ ‬صوت‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬نيشن‮»‬‭ ‬الباكستانية‭ ‬أمس‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬التجمع،‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬المنظمين‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬المتحدة‭ ‬الباكستانية‮»‬،‭ ‬خالد‭ ‬مقبول‭ ‬صديقي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإعلان

القاطع‭ ‬لتضامن‭ ‬باكستان‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬كراتشي،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أيضا‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬والدعوة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراء،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وشدد‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬الحاسمة‭ ‬للوقوف‭ ‬مع‭ ‬المظلومين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬العالمية‭ ‬وممارسات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاك‭ ‬المأساوي‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بالأخص‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬

وطالب‭ ‬محتجون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الجمعة‭ ‬بوقف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لغزة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4100‭ ‬شخص‭.‬