100 ألف متظاهر في لندن و15 ألفا آخرين في سيدني دعما لغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد العديد من الدول حول العالم مسيرات حاشدة للمطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
فقد شارك عشرات الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن، للمطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر تجمعوا بعد ظهر أمس للاحتجاج، مع توجه الموكب من قوس ماربل آرك نحو طريق وايت هول.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «فلسطين حرة»، بينما رفع آخرون العلم الفلسطيني وأطلقوا مشاعل من الدخان الأخضر.
وطالب المتظاهرون في لندن بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة على الفور.
وشارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني أكبر مدن أستراليا أمس، إذ حصلوا على موافقة في اللحظات الأخيرة وسط مخاوف بعد أن هتف بعض المتظاهرين في مسيرة سابقة بشعارات مناهضة لليهود.
وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن حوالي 15 ألفا شاركوا في مسيرة أمس في سيدني، حيث ردد المتظاهرون «فلسطين لن تموت أبدا» ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وقامت الشرطة، بما في ذلك شرطيون يمتطون الجياد، بدوريات خلال المظاهرة التي أغلقت شوارع المدينة وحلقت أيضا طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.
وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات، وقالت المتحدثة باسم مجموعة العمل الفلسطيني أمل ناصر إن المسيرة سلمية.
وشارك الآلاف من الباكستانيين، من خلفيات متنوعة في «مسيرة التضامن مع فلسطين»، التي نظمتها «الحركة القومية المتحدة الباكستانية»، في لحظة تاريخية، للإعراب عن دعمهم القوي للشعب الفلسطيني.
وبغض النظر عن الاختلافات السياسية واللغوية والدينية والفقهية، أصبحت شرائح متنوعة من كراتشي، صوت الفلسطينيين، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس.
وفي حديثه في التجمع، قال أحد المنظمين لدى «الحركة القومية المتحدة الباكستانية»، خالد مقبول صديقي إن «الإعلان
القاطع لتضامن باكستان مع فلسطين، تم الإعلان عنه اليوم من كراتشي، بدلا من إسلام آباد».
وأكد أيضا الحاجة الملحة إلى الاهتمام العالمي والدعوة لاتخاذ إجراء، ردا على الأزمة الإنسانية المستمرة في فلسطين.
وشدد أيضا على «الأهمية الحاسمة للوقوف مع المظلومين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة العالمية وممارسات حقوق الإنسان الدولية».
كما لفت إلى الانتهاك المأساوي للقوانين الدولية، من قبل الإدارة الإسرائيلية، بالأخص الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية في فلسطين.
وطالب محتجون في أنحاء العالم الجمعة بوقف القصف الإسرائيلي لغزة بعد نحو أسبوعين من الضربات الجوية والمدفعية الكثيفة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 4100 شخص.
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