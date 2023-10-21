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((بي أم أم آي)) ترعى مشاركات طلبة تقنية المعلومات في ((جيتكس 2023))

10/21/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بتك‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‭ ‬لإدارة‭ ‬الفعاليات‮»‬‭ ‬رعاية‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‮»‬‭ ‬لمشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ43،‭ ‬الحدث‭ ‬التقني‭ ‬الأضخم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬المساحة‭ ‬الكافية‭ ‬للطلبة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وابتكاراتهم‭ ‬التقنية‭ ‬وإبراز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‮»‬‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإحداث‭ ‬الفرق‭ ‬الإيجابي‭ ‬تجاه‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاته،‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الشبابية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬المتنامي،‭ ‬وإثراء‭ ‬خبرات‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بوهندي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬واهتمامه‭ ‬تجاه‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للشركة‭ ‬وتوفير‭ ‬السبل‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬لزيادة‭ ‬المعرفة‭ ‬لديهم‭ ‬وصقل‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الشركة‭ ‬لهم‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭ ‬الواعد‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬لمشاريعهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تسعى‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬لإنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تعينهم‭ ‬على‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وأنها‭ ‬أخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنمية‭ ‬وصقل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬محاور‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعمها‭ ‬للمساهماتٍ‭ ‬الشبابية‭ ‬المبدعة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬طارق‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بتك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‮»‬‭ ‬لمشاركات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخ‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ودعم‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬ومنجزاتهم‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬معرض‭ ‬تقني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وتمكين‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للشباب‭ ‬للابتكار‭ ‬والتطوير‭.‬

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