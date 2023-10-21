((بي أم أم آي)) ترعى مشاركات طلبة تقنية المعلومات في ((جيتكس 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية «بتك» وشركة «وورك سمارت لإدارة الفعاليات» رعاية شركة «بي أم أم آي» لمشاركة الطلبة البحرينيين في معرض «جيتكس» 2023 في دورته الـ43، الحدث التقني الأضخم في المنطقة والعالم، الذي سيقام في دبي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وذلك لتقديم المساحة الكافية للطلبة لتطوير مهاراتهم التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم التقنية وإبراز مهاراتهم وأفكارهم أمام الجمهور العالمي في المعرض.
وتأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية شركة «بي أم أم آي» للمسؤولية الاجتماعية وإحداث الفرق الإيجابي تجاه قطاع الشباب في إطار حرصها على تعزيز دورها الناشط في خدمة المجتمع بمختلف فئاته، ومواصلة دعم منظومة ريادة الأعمال الشبابية وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات المتنامي، وإثراء خبرات الطلبة البحرينيين وتمكينهم من المشاركة في أحد أكبر المحافل الدولية في مجال تقنية المعلومات.
وأكد عبدالله بوهندي رئيس مجلس إدارة شركة «بي أم أم آي» أن هذه الرعاية تأتي تماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة واهتمامه تجاه المسؤولية المجتمعية للشركة وتوفير السبل للطلبة البحرينيين لزيادة المعرفة لديهم وصقل وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الشركة لهم والاطلاع على تجارب الشركات العالمية الرائدة في القطاع التقني الواعد والاستفادة من فرص الترويج والتسويق لمشاريعهم.
وأضاف أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى تشجيع المشاريع التي من شأنها تنمية مهارات الشباب وتهيئتهم لإنشاء مشاريع نوعية تعينهم على الانطلاق إلى عالم الأعمال مستقبلاً، وأنها أخذت على عاتقها دعم وتمكين الشباب والمساهمة في إبراز تطور وازدهار المواهب البحرينية، مشيراً إلى أن تنمية وصقل الكوادر الوطنية تعد أحد أهم محاور استراتيجية الشركة ومسؤوليتها تجاه المجتمع ودعمها للمساهماتٍ الشبابية المبدعة.
من جانبه أكد طارق فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية «بتك» أن رعاية «بي أم أم آي» لمشاركات الطلبة في معرض «جيتكس» تجسد التزام الشركة الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية ودعم الشباب وتعزيز قطاع التكنولوجيا في البحرين، وحرصها على توفير الفرصة لهم لعرض مشاريعهم ومنجزاتهم في أبرز معرض تقني على المستوى الدولي، وتمكين الأجيال القادمة بشكل عام وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للشباب للابتكار والتطوير.
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