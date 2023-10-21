بيت التمويل الكويتي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة إيرا العقارية لمشروع ((خُضر هومز)) السكني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بيت التمويل الكويتي -البحرين، أحد البنوك الإسلامية في مملكة البحرين، عن تعاونه مع شركة إيرا العقارية، الشركة المختصة في مجال التطوير العقاري في البحرين، وذلك لتقديم حلول تمويل حصرية لمشروع «خُضر هومز» الواقع في ديار المحرق. وتعد هذه الشراكة بمثابة خطوة هامة في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لتسهيل امتلاك الوحدات السكنية بتمويل مناسب.
ومن المزمع أن يساهم مشروع «خضر هومز» في تعزيز الحياة العصرية من خلال فيلاته العصرية التي يبلغ عددها 107 فلل. وقد تم تصميم الوحدات السكنية بما يلبي احتياجات أصحاب البيوت والوفاء بتطلعاتهم في توفير بيئة مثالية للعيش الراقي. ويشمل ذلك خيارات مرنة لفترة السداد تصل إلى 30 عامًا، بما يتيح للمشترين وضع جداول سداد مناسبة لميزانياتهم وأهدافهم المالية. هذا إلى جانب الاستفادة من تغطية تأمينية مجانية على الحياة وضد الحريق، وكلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء درايته الواسعة باحتياجات الزبائن، يوفر بيت التمويل الكويتي -البحرين حلولاً تمويلية ميسرة بأسعار تنافسية بدون رسوم إدارية، بما يضمن للمهتمين بشراء عقار امتلاك بيت أحلامهم بسهولة ويسر.
وبهذه المناسبة قال حامد مشعل، مدير تنفيذي -رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين: «يسعدنا التعاون مع شركة إيرا العقارية في مشروع «خُضر هومز»، حيث يساهم في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير الحلول التمويلية الميسرة. هدفنا هو تمكين الأفراد من خلال تسهيل امتلاكهم للوحدات السكنية، وهذه الاتفاقية تتيح لنا توفير ذلك. إننا نتطلع إلى تلبية المزيد من تطلعات المجتمع البحريني من خلال التمويل العقاري بأسعار تنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرا العقارية عبدالحسين خضر: «نحرص على تسهيل حصول عملائنا على حلول التمويل التي تفي باحتياجاتهم من خلال علاقات التعاون مع المؤسسات المالية المرموقة، ليكون مشروع «خضر هومز» رمزًا لطموحات أفراد المجتمع. هذه المبادرة تساهم في تعزيز تجربة الحياة الراقية، وتشجع الأفراد والعائلات على الاندماج في المجتمعات الحيوية التي ترتقي بأنماط حياتهم وتساعد على بناء مستقبل مشرق لهم».
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