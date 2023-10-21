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بيت التمويل الكويتي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة إيرا العقارية لمشروع ((خُضر هومز)) السكني

10/21/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ -‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬حصرية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البنك‭ ‬لتسهيل‭ ‬امتلاك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بتمويل‭ ‬مناسب‭.

ومن‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خضر‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلاته‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬107‭ ‬فلل‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬أصحاب‭ ‬البيوت‭ ‬والوفاء‭ ‬بتطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬للعيش‭ ‬الراقي‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬خيارات‭ ‬مرنة‭ ‬لفترة‭ ‬السداد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشترين‭ ‬وضع‭ ‬جداول‭ ‬سداد‭ ‬مناسبة‭ ‬لميزانياتهم‭ ‬وأهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬تأمينية‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وضد‭ ‬الحريق،‭ ‬وكلها‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬درايته‭ ‬الواسعة‭ ‬باحتياجات‭ ‬الزبائن،‭ ‬يوفر‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ -‬البحرين‭ ‬حلولاً‭ ‬تمويلية‭ ‬ميسرة‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬إدارية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬للمهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬عقار‭ ‬امتلاك‭ ‬بيت‭ ‬أحلامهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ -‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خُضر‭ ‬هومز‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬الميسرة‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬امتلاكهم‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬وهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬توفير‭ ‬ذلك‭. ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إيرا‭ ‬العقارية‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خضر‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬حصول‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرموقة،‭ ‬ليكون‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خضر‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬رمزًا‭ ‬لطموحات‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الحياة‭ ‬الراقية،‭ ‬وتشجع‭ ‬الأفراد‭ ‬والعائلات‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬بأنماط‭ ‬حياتهم‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

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