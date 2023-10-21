إعلان أسماء الفائزين وتوظيف الخمسة الأوائل في البنك..((السلام)) يختتم ((معسكر الذكاء الاصطناعي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
اختتم بنك السلام «معسكر الذكاء الاصطناعي» بنجاح والذي عُقِدَ بالتعاون مع بوليتكنك البحرين، حيث قدم المشاركون تصاميم حملات العلامة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المقر الرئيسي للبنك.
وبعد انتهاء فترة تطوير حملات العلامة التجارية، التي امتدت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً، قام جميع المشاركين بعرض أعمالهم على لجنة التحكيم ليتم مناقشتها وتقييمها. وتم اختيار 10 فائزين حسب أفضل الأعمال المقدمة وفقًا لشروط المعسكر، وتم منحهم جوائز نقدية تكريمًا لفوزهم بالمراكز العشرة الأولى، وهم: فاطمة الكوهجي، سليل جعفر، ياسين العرادي، إبراهيم الجسر، إلياس إسماعيل، منار السلمان، فاطمة دهنيم، سارة العوضي، زينب صادق، محمد السلاطنة.
وبهذه المناسبة، صرّح محمود قناطي رئيس التسويق والاتصالات ورئيس الاستدامة في بنك السلام: «أود بداية أن أُهنئ جميع الفائزين في «معسكر الذكاء الاصطناعي»، وأرحب بانضمام الخمسة الأوائل إلى البنك وأتمنى لهم بداية موفقة في مسيرتهم المهنية معنا. كما أرغب بأن أُشيد بعروض جميع المشاركين لكونها أظهرت كمًّا هائلاً من الأفكار المبتكرة، وتميزت بتخطي حدود الإبداع. ويسرني كذلك من هذا المنطلق أن أعرب عن تقديري لشراكتنا مع بوليتكنك البحرين، وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة التحكيم، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الأنشطة المماثلة مستقبلاً».
من جانبها، قالت منى البلوشي رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: »نحن سعداء بنجاح هذا المعسكر المميز والذي استطعنا من خلاله اكتشاف هذه الطاقات المبدعة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إن انضمام الفائزين الخمسة الأوائل في هذا المعسكر إلى البنك يعدّ استثماراً في مهاراتهم وإمكاناتهم للارتقاء وتطوير العمل في إدارة التسويق والاتصالات. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، وأن الطاقات الشابة هي ثروة الوطن التي يجب أن نستثمر فيها«.
وفي ظل النقلة النوعية الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، عمد بنك السلام إلى إطلاق هذه المبادرة التي تعكس إيمانه بأن الذكاء الاصطناعي هو أداة مساعدة يُمكن استخدامها لزيادة الكفاءة ورفع سرعة الإنتاجية ولا سيما في مجال التكنولوجيا المالية. كما سيساعد انضمام هؤلاء الخريجين الموهوبين إلى بنك السلام في تنمية وتطوير الكفاءات البحرينية الشابة، وذلك بهدف تأسيس قادة المستقبل الذين سيعملون على دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
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