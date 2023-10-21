إعلان أسماء الفائزين وتوظيف الخمسة الأوائل في البنك..((السلام)) يختتم ((معسكر الذكاء الاصطناعي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اختتم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬‮«‬معسكر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬بنجاح‭ ‬والذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المشاركون‭ ‬تصاميم‭ ‬حملات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭.‬





وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬تطوير‭ ‬حملات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الثالثة‭ ‬عصراً،‭ ‬قام‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ليتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬وتقييمها‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬حسب‭ ‬أفضل‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروط‭ ‬المعسكر،‭ ‬وتم‭ ‬منحهم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تكريمًا‭ ‬لفوزهم‭ ‬بالمراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهم‭: ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬سليل‭ ‬جعفر،‭ ‬ياسين‭ ‬العرادي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجسر،‭ ‬إلياس‭ ‬إسماعيل،‭ ‬منار‭ ‬السلمان،‭ ‬فاطمة‭ ‬دهنيم،‭ ‬سارة‭ ‬العوضي،‭ ‬زينب‭ ‬صادق،‭ ‬محمد‭ ‬السلاطنة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬أود‭ ‬بداية‭ ‬أن‭ ‬أُهنئ‭ ‬جميع‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬‮«‬معسكر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬وأرحب‭ ‬بانضمام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬وأتمنى‭ ‬لهم‭ ‬بداية‭ ‬موفقة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬معنا‭. ‬كما‭ ‬أرغب‭ ‬بأن‭ ‬أُشيد‭ ‬بعروض‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬لكونها‭ ‬أظهرت‭ ‬كمًّا‭ ‬هائلاً‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتميزت‭ ‬بتخطي‭ ‬حدود‭ ‬الإبداع‭. ‬ويسرني‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديري‭ ‬لشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وأتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المماثلة‭ ‬مستقبلاً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلة‭: ‬‮»‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات‭ ‬المبدعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬إن‭ ‬انضمام‭ ‬الفائزين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬يعدّ‭ ‬استثماراً‭ ‬في‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬للارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأن‭ ‬الطاقات‭ ‬الشابة‭ ‬هي‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستثمر‭ ‬فيها‮«‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عمد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬إيمانه‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬أداة‭ ‬مساعدة‭ ‬يُمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لزيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬ورفع‭ ‬سرعة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬سيساعد‭ ‬انضمام‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخريجين‭ ‬الموهوبين‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأسيس‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬