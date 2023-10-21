Sunday, 22 October 2023 04:42 GMT

إعلان أسماء الفائزين وتوظيف الخمسة الأوائل في البنك..((السلام)) يختتم ((معسكر الذكاء الاصطناعي))

10/21/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

اختتم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬‮«‬معسكر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬بنجاح‭ ‬والذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المشاركون‭ ‬تصاميم‭ ‬حملات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭.‬


وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬تطوير‭ ‬حملات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الثالثة‭ ‬عصراً،‭ ‬قام‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ليتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬وتقييمها‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬حسب‭ ‬أفضل‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروط‭ ‬المعسكر،‭ ‬وتم‭ ‬منحهم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تكريمًا‭ ‬لفوزهم‭ ‬بالمراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهم‭: ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬سليل‭ ‬جعفر،‭ ‬ياسين‭ ‬العرادي،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجسر،‭ ‬إلياس‭ ‬إسماعيل،‭ ‬منار‭ ‬السلمان،‭ ‬فاطمة‭ ‬دهنيم،‭ ‬سارة‭ ‬العوضي،‭ ‬زينب‭ ‬صادق،‭ ‬محمد‭ ‬السلاطنة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬أود‭ ‬بداية‭ ‬أن‭ ‬أُهنئ‭ ‬جميع‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬‮«‬معسكر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬وأرحب‭ ‬بانضمام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬وأتمنى‭ ‬لهم‭ ‬بداية‭ ‬موفقة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬معنا‭. ‬كما‭ ‬أرغب‭ ‬بأن‭ ‬أُشيد‭ ‬بعروض‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬لكونها‭ ‬أظهرت‭ ‬كمًّا‭ ‬هائلاً‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتميزت‭ ‬بتخطي‭ ‬حدود‭ ‬الإبداع‭. ‬ويسرني‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديري‭ ‬لشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬وأتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المماثلة‭ ‬مستقبلاً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلة‭: ‬‮»‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات‭ ‬المبدعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬إن‭ ‬انضمام‭ ‬الفائزين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬يعدّ‭ ‬استثماراً‭ ‬في‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬للارتقاء‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأن‭ ‬الطاقات‭ ‬الشابة‭ ‬هي‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستثمر‭ ‬فيها‮«‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عمد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬إيمانه‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬أداة‭ ‬مساعدة‭ ‬يُمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لزيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬ورفع‭ ‬سرعة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬سيساعد‭ ‬انضمام‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخريجين‭ ‬الموهوبين‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأسيس‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107281230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث